EU-toll har rammet salget av kinesiske elbiler

I fjor hadde kinesiske elbilmodeller en markedsandel på rundt 9 prosent i Europa, og interessen for bilmerker fra Kina var økende.

I juni i år hadde markedsandelen krøpet opp til 10,2 prosent av alle solgte elbiler i Europa.

Men i EU murret man over veksten.

Anklages for prisdumping

Beskyldninger om at den kinesiske elbilnæringen subsidieres økonomisk av kinesiske myndigheter florerer, noe som flere mener ødelegger konkurransen mellom elbilprodusentene.

Prisene på kinesiske elbiler er nemlig ofte svært lavere enn elbiler produsert i Europa.

EU, som startet en gransking av elbilaktører i Kina i fjor, har bedt bilprodusentene i landet om å samarbeide for å forstå hvordan prissettingen kan være så lav som den er i visse tilfeller.

Men forespørselen er møtt med en ganske kald skulder.

TRUER MED PERMANENT TOLL: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Frankrikes president Emanuelle Macron, møtte i sommer Kinas president Xi Jinping. Et av temaene i samtalene var produksjon av elbiler. FOTO: BLOOMBERG

Midlertidig straffetoll

Så for å presse frem et samarbeid, innførte EU derfor 5. juli en midlertidig økt tollsats på elbiler fra Kina.

De varierer fra 17,4 til 37, 6 prosent, avhengig av statusen til de ulike elbilmerkene i granskinsgprosessen. Og den midlertidige økte tollsatsen har fått umiddelbar effekt.

Tall fra analyseselskapet Dataforce viser en nedgang i markedsandelen for kinesiske elbiler i julimåned. Den var da på 9,9 prosent, 0,3 prosentpoeng svakere enn i juni.



I underkant av 14.000 kinesiske elbiler ble nyregistrert i juli, noe som er 9.000 færre enn måneden før, eller et fall i registreringer på nærmere 40 prosent.

Kinesiske myndigheter nekter for at de subsidierer elbilindustrien sin, slik at prisene kan dumpes.

Om EU kommer til det motsatte, så kan de midlertidige tollsatsene som ble innført i sommer, bli permanente fra november.