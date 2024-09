Konkurransen i verdens desidert tøffeste elbilmarked tilspisser seg nærmest dag for dag. Fredag lanserte kinesiske Zeekr en billigere konkurrent til Teslas Model Y i Kina.

SKAL ØKE PRODUKSJONEN: Teslas kjempefabrikk i Shanghai. Foto: Bloomberg

Men Tesla jobber med en respons, og to kilder med kjennskap til saken opplyser til Reuters tirsdag at den amerikanske produsenten planlegger å produsere en seks-seters variant av Model Y i Kina fra sent 2025.

Ifølge én av kildene har Tesla bedt sine leverandører om å forberede seg på en tosifret økning av Model Y-produksjonen ved sin gigafabrikk i Shanghai.

Les også Tesla ikke på skinner Tesla Model 3 Performance har ytelsene og systemene som skal til for å gjøre den morsom, men farten lurer deg i svingene.

Fem-seter først

Nyhetsbyrået karakteriserer det som uklart hvor denne produksjonsøkningen skal komme fra. Selskapet avventer godkjennelse til å bygge ut 700 mål med tidligere jordbruksarealer. Leveransene av Model 3 fra fabrikken – både i Kina og internasjonalt – var i første halvår i år 6 prosent høyere enn i januar-juni i fjor. Oppgangen kommer etter fjorårets lansering av en ny Model 3-variant.

BESTSELGER: Teslas Model Y er den mest solgte bilen i Kina. Her fra en utstilling i Seoul. Foto: Bloomberg

Model Y ble først lansert i 2020, og Tesla har ifølge Reuters jobbet med en oppdatering under et prosjekt kalt «Juniper.» Denne varianten vil ha fem seter, med planlagt lansering tidlig i 2025.

Det at Tesla allerede nå planlegger en seks-seter understreker den tøffe konkurransesituasjonen i Kina. Model Y er riktignok den mest solgte bilen i det kinesiske markedet, med 207.800 enheter i januar-juni, men sedanen Seagull fra BYD tar innpå.

Les også Koster det halve av Teslas billigste Kinesiske Xpeng lanserte tirsdag sin nye elbil Mona M03, utstyrt med selvkjøringssystem, til halv pris av Teslas Model 3.

– Trangt for hunden

Tall fra China Passenger Car Association (CPCA) viste mandag at leveransene av Teslas Kina-produserte Model 3 og Y steg 17 prosent fra juni til juli, og prognosene peker ifølge nyhetsbyrået mot et oppsving i salget i tredje kvartal – til tross for at selskapet reduserte salgsstyrken i en global nedbemanningsrunde i vår.

Lansering av en selvkjøringsfunksjon innen utgangen av året kan også gi en positiv effekt.

Reuters-kildene påpeker at Tesla allerede selger en syv-seters Model Y i USA, men hevder samtidig at en trang tredje rad vil gå utover modellens popularitet i Kina.

– Raden er ikke en gang stor nok for en stor hund, sier én av kildene.