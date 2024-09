Bilkonsernet Stellantis har allerede tatt grep og jobber hardt for å unngå risikoen for fabrikknedleggelser, som tyske Volkswagen står overfor. Det sier Stellantis' toppsjef Carlos Tavares, ifølge Reuters.

– Vi har gjort mange upopulære ting de seneste årene for å unngå så mye som mulig, sier Tavares med henvisning til Volkswagens situasjon.

Han sier videre at Stellantis er blitt kritisert for å ta beslutninger der han mener konsernet ikke er blitt forstått like godt hver gang. Han peker videre på at det er viktig å kunne selge elektriske kjøretøyer til de samme prisene som for tradisjonelle bensinbiler, ifølge nyhetsbyrået.

VW vurderer å stenge

Volkswagen meddelte tidligere i september at bilgiganten vurderer å stenge fabrikker hjemme i Tyskland – for første gang noensinne. Dette har utløst spekulasjoner om at flere andre europeiske bilprodusenter kan komme til å vurdere lignende grep, som svar på lav utnyttelse ved fabrikkene i regionen, økt prispress fra asiatiske aktører samt tøffere makroforhold, skriver nyhetsbyrået.

En Bloomberg-analyse av tall fra Just Auto viser at nesten en tredjedel av de store personbilfabrikkene hos Europas fem største bilprodusenter – BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault og Volkswagen – i fjor laget færre enn halvparten av bilene kapasiteten tilsier.

– Vi jobber veldig hardt for å unngå den situasjonen, og fremtiden vil fortelle om vi kommer til å være i stand til å unngå problemer eller ikke, sier Tavares, ifølge Reuters.

– Det er for tidlig å si i dag, tilføyer han.

Stellantis er et resultat av fusjonen mellom Fiat Chrysler og det franske PSA-konsernet i 2021. Gruppen omfatter bilmerker som Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Citroën, Fiat, Opel og Peugeot.