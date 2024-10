100.000 sports- og luksusbiler må fikses

Mercedes-Benz tilbakekaller mer enn 27.000 biler, melder Reuters.

Tilbakekallingen gjelder visse versjoner av luksussedaner og Maybach S580 fra årene 2021 til 2023 på det amerikanske markedet.

Årsaken er ifølge de amerikanske trafikkmyndighetene i US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) at en mulig risiko ved motorstyringsenhetens programvare kan forårsake at bilenes motor overopphetes eller stopper. Dette igjen kan øke faren for at bilen tar fyr eller kolliderer.

Feilen skal kunne utbedres via en gratis programvareoppdatering.

Hissige sportsbiler

Mercedes-Benz er imidlertid ikke alene om å måtte kalle tilbake biler i USA, ifølge nyhetsbyrået.

På grunn av programvarefeil tilbakekaller Mazda 77.670 sportsbiler av typen MX-5 Miata fra modellårene 2016–2023.

Programvarefeilen kan føre til at kollisjonsputene foran kan utløses med overdreven kraft ved en kollisjon.

Den aktuelle programvaren for kollisjonsputenes sensorkontroll kan oppgraderes gratis, ifølge NHTSA.

Årsaken til Mazdas tilbakekalling er den samme som for Fiats tilbakekalling av drøyt 15.000 biler av typen 124 Spider tidligere denne uken. Fiaten er basert på samme plattform som Mazdaen.

DELER PLATTFORM: Fiat 124 Spider og Mazda MX-5 Miata. Foto: Bloomberg

Toyota og GM også

I tillegg må mer enn 42.000 Toyotaer av typen Corolla Cross Hybrid tilbakekalles i USA, ifølge NHTSA. Her er årsaken en feil som kan forlenge bilenes bremselengde.

Torsdag ble det kjent at General Motors tilbakekaller mer enn 18.000 kommersielle kjøretøy i USA på grunn av problemer med bremseledninger, ifølge Reuters.