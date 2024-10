For snaut tre uker siden ble det kjent at produksjonen av den elektriske versjonen av Fiat 500 ble stoppet i fire uker på grunn av dårlig etterspørsel. Nå forlenges produksjonspausen med tre nye uker, melder Reuters.

Opprinnelig skulle produksjonspausen vare til 11. oktober. Nå er den forlenget til 1. november.

Igjen er forklaringen fra bilkonsernet Stellantis, der Fiat inngår, svak etterspørsel.

Stellantis skal også ha forklart for fagforeninger at elbilmarkedet i Europa er «i dype problemer».

Milliardplaner står

Tidligere har Stellantis kommunisert at «tiltaket er nødvendig» på grunn av «de dype vanskelighetene» i det europeiske elbilmarkedet som samtlige produsenter – og spesielt de europeiske – nå opplever.

Bilgiganten tilføyde at den «jobber hardt for å best mulig håndtere denne vanskelige overgangsfasen».

Fiat 500e produseres ved den historiske Mirafiori-fabrikken i italienske Torino. Stellantis har fortsatt planer om å investere 100 millioner euro – rundt 1,2 milliarder kroner – i produksjonen her, noe som skal gi batterier med bedre ytelser og en hybridversjon av Fiat 500.