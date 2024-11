Alt som er galt med Porsche 911

I sommer testet Finansavisen den fornyede utgaven av Porsche 911. Blant Porsche-folk og entusiaster kalles nåværende generasjon 911 for 992, og den ansiktsløftede versjonen heter derfor 992.2.

Den internasjonale lanseringen av 992.2 fant sted på Ascari-banen i Spania, der det ble viet mest tid til GTS-modellen som for første gang kommer med et sinnrikt hybridsystem. Full test av 911 GTS kan du lese her.

Lavest startpris

Nå er den nye modellen også kommet til Norge, og Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil er blant de første som kjører bilen. Det er liten tvil om at oppdaterte Porsche 911 står seg som en sportsbil mange ønsker seg, men hva med de mindre flatterende aspektene?

Er det virkelig noe å mislike med en Porsche 911?

Lytt til Mil etter mil – en podcast om bil, og hør hva biljournalistene mener om nye Porsche 911 Carrera med 394 hestekrefter. Dette er den Porsche 911-modellen med lavest startpris, men den kan neppe kalles billig og da stilles det høye krav.

Mil etter mil – en podcast om bil kan lyttes til på Spotify , Apple Podcast eller der du foretrekker å høre podcast.