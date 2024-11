Elbil stoppes enda en gang

Bilkonsernet Stellantis har besluttet å stoppe produksjonen ved den historiske Mirafiori-fabrikken i italienske Torino i desember, melder Reuters.

Årsaken er vedvarende svak etterspørsel for elbilversjonen av Fiat 500.

Produksjonsstansen gjelder for en periode fra 2. desember til 5. januar.

«Årsaken er den vedvarende usikkerheten i salget av elektriske biler i flere europeiske markeder, som utgjør 97 prosent av Mirafioris produksjon, samt luksusbiler i enkelte ikke-europeiske land som Kina og USA,» heter det fra Stellantis.

I tillegg til Fiat 500e produseres to lavvolums Maserati-sportsbiler ved den aktuelle fabrikken, ifølge nyhetsbyrået.

Laber høst

I september ble det kjent at Stellantis pauset produksjonen av den elektriske versjonen av Fiat 500 i fire uker på grunn av elendig etterspørsel. Stellantis forklarte da at tiltaket var «nødvendig» på grunn av «de dype vanskelighetene» i det europeiske elbilmarkedet samtlige produsenter – og spesielt de europeiske – opplever.

Samtidig opplyste bilkonsernet at det ville investere 100 millioner euro – rundt 1,2 milliarder kroner – i den aktuelle fabrikken. Investeringen skal gi batterier med bedre ytelser og en hybridversjon av Fiat 500.

I begynnelsen av oktober kom så nyheten om at Stellantis forlenget produksjonspausen for Fiat 500e med flere uker. Igjen var forklaringen svak etterspørsel. Bilgiganten skulle også ha forklart for fagforeninger at elbilmarkedet i Europa er «i dype problemer».

Bilproduksjonen ved Mirafiori-anlegget ble gjenopptatt i november, men nå går det altså mot en ny pause.

Stellantis er et resultat av fusjonen mellom Fiat Chrysler og det franske PSA-konsernet i 2021. Gruppen omfatter bilmerker som Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Citroën, Fiat, Opel og Peugeot.