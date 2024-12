Det nærmer seg 2025 og tid for at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy. Det var i alle fall regjeringens mål, først satt av Solberg-regjeringen i 2017, men 100 prosent elbiler blir det ikke.

Noe forbud mot muskelbiler med bensindrikkende V8- og V12-motorer er det ikke snakk om, så det er stadig fritt frem for norske importører å fortsette med disse bilene. Det er muligens provoserende for dem som kjemper elbilens sak, men til glede for bilentusiaster og nordmenn som vil ha skikkelig motorlyd – også i 2025.

KJAPP NOK? Audi RS Q8 Performance skal klare 0 til 100 på 3,6 sekunder og har toppfart på 305 km/t. Foto: Audi

Voldsom motor

Den nye bilen, som nå sniker seg inn i Audis prisliste, er toppmodellen RS Q8 Performance. Som i en «vanlig» RS Q8 er det en 4,0-liters V8 under panseret – den samme som Porsche bruker i Cayenne og Panamera, Bentley bruker i sine ladbare hybrider og Lamborghini tilbyr i SUV-en Urus.

I nye Audi RS Q8 Performance er effekten økt fra 600 hestekrefter til å yte hele 640 hestekrefter. På tross av å veie 2.275 kilo skal 0 til 100 gå unna på bare 3,6 sekunder, men det er ikke bare effekten som er løftet. Tidligere var det snakk om et dreiemoment på 800 Nm – det er nå løftet til 850 Nm.

MEKTIG: Audi RS Q8 Performance har en 4,0-liters V8 som er en velkjent motor fra Volkswagen-konsernet. Foto: Audi

Motoreffekten i nye RS Q8 Performance gjør dette til tidenes kraftigste SUV fra Audi.

Til sammenligning klarer en BMW X5 M med 625 hestekrefter og 750 Nm 0 til 100 på 3,9 sekunder, mens konkurrenten Porsche Cayenne Turbo GT med 640 hestekrefter lå på 3,3 sekunder da den fortsatt var i salg.

Audi har imidlertid høyest toppfart med absurde 305 kilometer i timen.

Mye standardutstyr

Keramiske bremser som måler hele 440 millimeter foran og 370 millimeter bak er standardutstyr på RS Q8 Performance. Det samme er 22-tommers felger, men 23-tommere er også tilgjengelig.

– Den starter på 2.395.000 kroner og vil kunne leveres fra første kvartal i 2025, sier Audi-kommunikasjonssjef Christine Eiken Winther.

MED PÅ KJØPET: Audi RS Q8 Performance hevdes å være velutstyrt fra start. Blant annet er øvre og nedre del av dashbordet i skinn og tilhengerfeste fås med uten pristillegg, fiffig nok. Foto: Audi

Hun forteller at en «typisk kundebil» koster i overkant av 2,5 millioner kroner med utstyr. Det kan låte litt sparsommelig å bare legge på utstyr for rundt 100.000 kroner, men siden RS Q8 Performance skal være solid utstyrt fra start, vil det kanskje være tilstrekkelig.

Sikkert er det uansett at bilen er svært rask. Rundt Nürburgring Nordschleife har Audi satt en tid på 7:36.698 minutter, som er mer enn to sekunder raskere enn det Porsche klarte med sin Cayenne Turbo GT i 2021.

Ifølge Audi er det imidlertid ikke bare den økte motoreffekten som gir gode resultater. Også det forbedrede understellet med adaptiv luftfjæring og elektromekaniske stabilisatorstag og quattro firehjulsdriftsystemet bidrar til å gjøre nye RS Q8 Performance ekstrem.