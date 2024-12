Slik blir nye Jaguar

GAYDON, ENGLAND: Type 00 er starten på en ny tidsregning hos Jaguar. Der det kun skal handle om luksuriøse elbiler, til dels inspirert av kunst, samt britisk og indisk skreddersøm.

Da passer det jo bra at konseptbilen Type 00 lanseres på Miami Art Week nå fra 2. til 8. desember. Detaljer om drivverk og motoreffekt mangler foreløpig, men rekkevidden blir opptil 770 kilometer pr. oppladning. Hurtiglading på 15 minutter skal under optimale forhold gi deg opptil 321 kilometers rekkevidde.

ROSA PÅ LIKSOM: Type 00 som ble vist i Gaydon i november hadde sølvfarget, matt aluminium-finish. Men under farget lys endrer uttrykket seg. Kombinasjonen av pastell-metallic, sorte alu-felger og detaljer i messing er forfriskende «high-end». GQ og Vogue vil digge det. Foto: Jaguar

Designsjef Gerry McGovern sa under lanseringen i Miami at dette blir de kraftigste Jaguar-modellene noensinne, med muligheter for opptil 1.000 hestekrefter. Navnet på kommende modeller røpes først senere, men det er nærliggende å tro at første modell ut, den nylig omtalte 4-dørs GT-modellen, blir kalt Type 01, etterfulgt av Type 02 og Type 03. Hvorvidt luksus-sedanen blir etterfulgt av en SUV eller en todørs GT coupé (á la dette konseptet), er ikke avklart. Men alle gode ting er tre altså. Skjønt, interiøret er blottet for treverk.

MER INDISK: Jo mer vi studerer nye Type 00 og fargekombinasjonene, desto mer forstår vi at nye Jaguar feirer at eierselskapet Tata Motors er fra India. Foto: Jaguar

Messing som den nye rammen

I stedet for trefinér er messing den nye kronen på verket, et metall valgt med vitende fordi det over tid kan få sin helt egen patina.

ÅPNER FOR EGNE NAVN? «Grillen» er en solid vegg med horisontale linjer. Den nye skrifttypen gjør at man enkelt kan få navnet sitt på elbilen, tror vi. Foto: Jaguar

Messing dukker opp flere steder på elbilen. Det nye Jaguar-merkenavnet, latterliggjort av mange fordi det er skrevet i en enkel font med små og store bokstaver, står sentralt i front. Hver bokstav fremstår som lagd av legeringen, som kombinerer kobber og sink i et lett formbart metall.

Messing oser tradisjoner og håndverk, og finishen danner en flott kontrast til den pastellfargede lakken. Det vil ikke forundre om enkelte kunder vil betale ekstra, for at navnet på fronten av elbilene er deres eget navn.

MED SKJERMER: To horisontale skjermer fungerer som instrumenter og alt annet, men man kan velge en renere løsning. Foto: Jaguar

På flere av bildene fremstår Type 00 lyserosa, men på enkelte bilder er bilen lyseblå. Designavdelingen har åpenbart lekt seg med fargejusteringene, ettersom konseptbilen vi fikk se i Gaydon i november hadde et matt sølvfarget aluminium-eksteriør.

De ulike pastellfargene får oss til å tenke at karosseriet til Type 00, enn så lenge, må kunne anses som et lerret, som skal få funkle i mange farger. Med indiske Tata Motors i ryggen, og et fargekart ikke fremmed for en finere sari, tipper vi at det blir flere 1960-talls pastellfarger. I metallic. Om vi fikk bestemme, hadde vi valgt den pastellgule E-Type-fargen «Pale Primrose», som sikkert vil se nydelig ut sammen med de blanke messing-detaljene.

IKKE BAKRUTE: Type 00 klarer seg uten tradisjonell bakrute. I stedet benyttes kameraspeil. Tanken er at elbilen, visuelt sett, er meislet ut av én steinblokk. Foto: Jaguar

Trekker frem Enzo

Selv om flere av de nye logoene er blottet for Jaguar-kjennetegn, har ikke selskapet glemt arven. Under vårt besøk på hovedkvarteret i Gaydon, tar det ikke mange minuttene før glansbilder og video av merkets rike bilhistorie dukker opp. Især blir E-Type trukket frem, og sitatet fra Enzo Ferrari blåses opp på storskjerm:

«The most beautiful car in the world.»

EN ANNEN TID: Jaguar E-Type Series 1 med karosseri signert Malcolm Sayer, flyingeniøren som også formet C-Type og D-Type. Prisen opprinnelig var 2.256 pund og 15 shilling. Over 14 år ble det bygd mer enn 70.000 E-Type. Foto: Jaguar

Sitatet får henge der oppe på skjermen, lenge nok til at samtlige fremmøtte (uansett engelskkunnskaper) kan lese det tre-fire ganger. Jaguar-sjefen Rawdon Glover soler seg i glansen fra Enzo Ferrari og alt E-Type har representert for bilmerket Jaguar.