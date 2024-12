Audi Q5 i SUV-format ble en stor suksess i Norge. Den ble første gang introdusert i 2008 og fornyet i 2017. Nærmere 10.000 biler ble registrert av importøren Harald A. Møller, i tillegg til nærmere 1.500 bruktimporterte biler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Nå som 3. generasjon Audi Q5 er presentert, er det også tid for den mer kupéformede Audi Q5 Sportback – en modell Audi for første gang kom med i 2021.

Selv om navnet er det samme som før, er det i bakgrunnen innført en ny strategi der navn med partall tilsier at modellen er elektrisk, mens oddetall betyr at en forbrenningsmotor befinner seg under panseret.

Det betyr også at helt nye Audi Q5 Sportback ikke skal importeres til Norge, selv om fabrikken lover at en ladbar hybrid er på vei.

Audi i Norge sikter seg inn på å kun selge elbiler, i tillegg til en håndfull RS-biler. Blant annet skal nye Audi RS Q8 Performance selges i Norge neste år.

IKKE FOR NORGE: Audi SQ5 Sportback skal ikke selges her til lands, selv fabrikken lover at en ladbar hybrid også er på vei. Foto: Audi

V6-er i toppmodellen

Skal du kjøpe bil i Tyskland, eller andre steder i Europa der biler med bensin- og dieselmotorer fortsatt selges i stort antall, kan du velge mellom tre forskjellige Q5 Sportback-motoralternativer.

2.0 TFSI har en toliters, turboladet bensinfirer på 204 hestekrefter og 340 Nm. Denne trekker på forhjulene, men quattro firehjulsdrift er også tilgjengelig. Dieselmotoren 2.0 TDI har samme antall hestekrefter og 400 Nm, og leveres bare med firehjulsdrift.

Toppmodellen heter SQ5 Sportback og har en turboladet, bensindrikkende V6-er på 367 hestekrefter.

TØFFING: Audi SQ5 Sportback har V6 og 367 hestekrefter. Foto: Audi

Alle Q5-modeller er forøvrig såkalte mildhybrider der teknologien blant annet inneholder et lite batteri. Det er ikke til fremdrift, men skal senke utslippene og tilføre ekstra motorkraft i korte perioder, hevder Audi. En ladbar versjon ventes å komme senere.

Audi Q5 Sportback starter på 54.800 euro i Tyskland, tilsvarende rundt 644.000 kroner. Audi SQ5 Sportback starter på 85.400 euro, rundt regnet én million kroner.