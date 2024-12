ESA godkjenner: To nye år med momsfritak for elbil

Videreføring av momsgrensen på 500.000 kroner er et viktig grep for å støtte elbilsalget, ifølge en pressemelding fra NAF.

– Dette er en viktig avklaring for bilkjøperne. Nå må regjeringen stå løpet ut og beholde momsgrensen for elbiler på dagens nivå i de neste to årene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

ESA er Eftas overvåkingsorgan for EØS-avtalen.

– Momsgrense viktig

– Elbiler er viktige for å kutte utslipp fra den norske bilparken. Momsgrensen på 500.000 kroner som vi har nå, er et viktig virkemiddel for å få til dette. Det er fortsatt dyrere å produsere elbiler enn andre biler, og å legge mer moms på elbiler enn dagens nivå, kan gå hardt ut over bilsalget, sier Sødal.

Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: NAF

I neste års statsbudsjett vil regjeringen opprettholde dagens grense på moms for elbiler.

Det betyr at bilkjøperne kun betaler moms av den delen av kjøpesummen som overstiger en halv million kroner neste år også. Nå oppfordrer NAF politikerne til å sikre at denne elbilfordelen består i hele perioden ESA har gitt godkjenning for.