Tesla-rival banker forventningene

Rivian produserte 12.727 biler ved anlegget i Normal, Illinois og leverte tilsammen 14.183 biler i løpet av fjerde kvartal 2024, opplyser den amerikanske elbilprodusenten i en melding fredag.

Både produksjonen og leveransene kom inn over analytikernes forventninger. Konsensus lå ifølge Reuters på henholdsvis 11.398 og 13.472.

Totalen i fjerde kvartal på 14.183 utgjorde dessuten en oppgang på hele 42 prosent fra kvartalet før, og er Rivians høyeste antall leveranser på mer enn et år, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Scorer dårligst av alle: Eierne gir blaffen Både Rivian og Tesla scorer dårlig på pålitelighet i en ny, stor undersøkelse. Men begge de to elbilmerkene elskes av eierne.

Samlet i 2024 endte produksjonen på 49.476 biler, mens antallet leveranser endte på 51.579. Dette var i tråd med Rivian-ledelsens egen guiding, som pekte mot en produksjon på 47.000–49.000 og mellom 50.500 og 52.000 billeveranser.

Komponentmangel ute av verden

Samtidig opplyser den California-baserte elbilprodusenten at komponentmangelen som har rammet selskapets produksjon, ikke lenger er et problem. Komponentmangelen førte til at Rivian i oktober måtte kutte produksjonsmålet for året, ifølge Reuters. Det forrige produksjonsmålet var på 57.000 enheter, ifølge CNBC.

Produksjons- og salgstallene samt at komponentproblemet er løst, bidrar til å sende Rivian-aksjen kraftig opp på aksjemarkedet i USA.

I 16.30-tiden norsk tid er Rivian-aksjen opp hele 17 prosent.

Markedsverdien er på mer enn 13,5 milliarder dollar.

Torsdag presenterte elbilrivalen Tesla salgstall som viste fall i salgstallene for første gang på ti år.