Tesla dundrer ned etter skremmeskudd

Tesla-aksjen har ikke fått høydeskrekk til tross for prising på 124 ganger inntjeningen. Torsdag før børsåpning sender imidlertid bilprodusenten ut et varsko til investorene. Salgstallene for helåret og fjerde kvartal 2024 viser nemlig et fall i salgstallene for første gang på ti år.

I fjerde kvartal leverte Tesla 495.570 biler som betyr ny rekord, men antallet var imidlertid betydelig under forventningene på 512.277 biler, ifølge Bloomberg.

Leveransene i fjerde kvartal hindret ikke Tesla fra å få sitt første årlige salgsfall på over ti år. Selskapet solgte 1,79 millioner kjøretøy i 2024, noe som var både lavere enn de 1,8 millioner som ble solgt i 2023 og under analytikernes forventninger på 1,8 millioner.

Les også – Prisingen er helt uforståelig – BYD har en P/E på 14 for 2025, mens Tesla ligger på 124. Når veksten hos Tesla er borte, blir det rett og slett meningsløst, sier investeringsdirektør Robert Næss.

«For å nå sitt mål om svak vekst for året, har Tesla den siste tiden tilbudt en rekke rabatter og avtaler på finansiering, lading og leasing for å lokke kjøpere. Dette ser imidlertid ikke ut til å ha vært tilstrekkelig for å innfri markedets forventninger», skriver Bloomberg News i en oppdatering.

Aksjekursen i Tesla faller over 5 prosent i førhandelen på Nasdaq. I åpningsminuttene var Tesla-aksjen ned 3,6 prosent til 389 dollar.