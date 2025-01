Det er ikke bare i bilmarkedet det er problemer for tiden. Østerrikske KTM er begjært konkurs, og selskapet har tiden til midten av mars til å komme til en eventuell løsning for videre drift med sine kreditorer. Ellers er det slutt for selskapet som ble grunnlagt i 1934.

Problemene for KTM påvirker også både Husqvarna og MV Agusta, som er deler av konsernet. Både Husqvarna og MV Agusta risikerer å bli dratt med i en konkurs. Allerde nå får de ikke kjøpt flere deler fra underleverandører. KTM har 130.000 usolgte motorsykler på lager.