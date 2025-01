10. januar åpner den store bilutstillingen i Brüssel. Messen ble første gang arrangert i 1902, og årets utstilling er nummer 101. Selv om andre utstillinger har fått mer oppmerksomhet de senere årene, er det denne gangen snakk om hele fem verdenspremierer i Brüssel.

Japansk elbil

En av de større nyhetene er helelektriske Mazda 6e, som Mazda selv velger å kalle «Mazda6e» i ett ord, av en eller annen merkelig grunn.

Japanerne hevder at dette skal være en «romslig femdørs kombicoupé», uten å nevne i pressemeldingen hvor lang den faktisk er. Å anta at den blir under fem meter, er likevel fornuftig.

Den nye elbilen skal forøvrig også vises på den norske elbilmessen eCarExpo på Lillestrøm fra 7. til 9. februar, så nysgjerrige nordmenn slipper å reise helt til Belgia for å ta en titt.

MYE Å LIKE: Innvendig viser Mazda at de har god peiling på interiørdesign. Andre modeller fra det japanske merket har demonstrert at kvaliteten også pleier å være god. Foto: Mazda

Skuffende tall

Om det blir spesielt mange som kaster seg over denne bilen, er kanskje litt tvilsomt. Bilen ser lekker ut, men tallene som presenteres er ikke spesielt imponerende.

Mazda 6e kommer i utgangspunktet med drivlinjer, der versjonen som antas å bli billigst har batterikapasitet på 68,8 kWh, som gir en rekkevidde på opptil 479 km. Med 200 kW effekt på hurtigladeren skal den kunne lade fra 10 til 80 prosent på 22 minutter.