Tidligere kunne bilforhandlere selge bruktbil «som den står». Da hadde kjøperen dårligere beskyttelse om man oppdaget skjulte feil etterpå. Fra i fjor ble det ikke lenger lov å ta dette forbeholdet.

Men en kartlegging Naf har gjort, viser at mange bilforhandlere som selger via outlet, forsøker å avtale seg bort fra at kjøperen har krav på bedre beskyttelse.

– Vi ser flere eksempler på at biler i outlet selges med vilkår som er til forveksling lik forbeholdene som ble brukt under «som den står-salg». Dette blir en måte å omgå forbrukerkjøpsloven på, sier senior forbrukerrådgiver Janne Pedersen i Naf.

På Finn fant Naf i januar over 3000 biler når de søkte på ordet «outlet». Disse fordeler seg over hele landet.

Forhandlere tar forbehold på ulike måter. Eksempel på formulering er:

«Vi kan derfor ikke garantere for at bilen ikke har feil og mangler».

Men her ligger det underforstått at kjøperen aksepterer at bilen kan ha feil og mangler ansvar for det. Det er ikke i tråd med forbrukerkjøpsloven, understreker Naf.

Nå har organisasjonen tatt saken videre til Forbrukertilsynet. De har også gått i dialog med bilbransjen for å få endret praksisen.

– Når «som den står-salg» ble avviklet, skulle det i prinsippet bli lettere å klage på bruktbilkjøpet, men det fungerer ikke i praksis. Mange opplever at klagen blir avslått av forhandleren med at bilen er solgt i outlet, sier Pedersen.