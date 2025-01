2024 markerte året da originale klassikere slo knock out på de mest fantastiske restaureringer. Hvordan vil det påvirke klassikermarkedet fremover?

Det var britiske Gregor Fisken som fikk oppdraget med å selge bilen, og den havnet hos en meget ung (og helt sikkert rik) belgisk samler. Han viste den på Chantilly Arts & Elegance i 2015 og Pebble Beach i 2023, hvor den var en av kandidatene til «Best of Show»-prisen. Og på Villa d’Este i 2024 ble det virkelighet.

PATINA: Karosseriflatene og detaljene på Alfa Romeoen vitner om bruk, men ikke minst kjærlighet fra eierne frem til i dag. FOTO: IVAR ENGERUD

Nye kriterier

Hvor mye denne seieren betydde for bedømmingen på Pebble Beach er vanskelig å si, men at den betydde noe er helt sikkert. Som lederen for Pebble Beach-juryen sa til dommerne på morgenen: «Vår definisjon av eleganse skal ikke begrenses til å gjelde selve karosseridesignen. Den skal også omfatte mekanisk eleganse, bilens visuelle uttrykk, så vel som dens påvirkning på bilhistorien».

Og det var nok spesielt de siste kriteriene som ble tungen på vektskålen for flertallet i juryen og ga sveitseren Fritz Burhard en pris han neppe hadde forventet, men kanskje håpet på da han kjøpte bilen på Gooding & Cos London-auksjon i 2020.

BEVARER HISTORIEN: Fritz Burkhard elsker å bruke sin unike Bugatti, som her på Concorso d’Eleganza Villa d’Este i 2023. FOTO: IVAR ENGERUD

Svindyre originaler

Hvis du tror det blir «fritt frem» for at originalbiler skal vinne slike priser fremover, er det nok på plass å helle litt kaldt vann i blodet på entusiasmen. Det er ikke hvilken som helst Bugatti eller Alfa Romeo vi snakker om.

Type 59 er en av kun fem bygde racere og har en historie som inkluderer førere som René Dreyfus, Robert Benoist og Jean-Pierre Wimille. Etter endt tjeneste for Bugatti-teamet ble den bygd om til gatebruk og levert til Ettore Bugattis gode venn, Kong Leopold av Belgia.

Burkhard er bilens femte eier etter at den ble solgt fra den belgiske kongefamilien i 1964, og heldigvis har ingen av disse eierne gjort annet enn å ta vare på den. Aldri restaurert den.

Nevnte vi ikke prisen da Burkhard fikk tilslaget under pandemien? Med en pris på 12,7 millioner dollar var den den dyreste auksjonsbilen det året. Allerede da lå det i kortene at dette var en bil som etter å ha vært borte fra offentligheten i mange år skulle få en ny vår.

PATINERT RACER: Sveitseren Hubert Fabri kjørte sin patinerte 1928 Bugatti Type 35C aktivt i historisk racing i mange år før den ble solgt for rekordsummen 5,2 millioner dollar i 2020. Beste førkrigsbil på Chantilly Arts & Elegance i 2024. FOTO: IVAR ENGERUD

Trend

Og det var bare nok et bevis for at de aller beste originalbilene oppnår høyere pris enn tilsvarenden restaurerte eksemplarer på auksjon.

En annen av originalbilene på Gooding-auksjonen i London i 2020 var en 1928 35 C som oppnådde en pris på 5,2 millioner dollar, mer enn noen annen tilsvarende modell. Også den bilen har kommet ut på utstillingskarusellen de senere år, med unge eiere. Den tok prisen for beste førkrigsbil på Chantilly Arts & Elegance i fjor etter å ha blitt hedret på Villa d’Este på våren.

Det blir neppe noen fast tradisjon at urestaurerte biler vinner på de mest eksklusive utstillingene, men isen er brutt og tidene forandrer seg, slik at de i aller høyeste grad er kandidater.