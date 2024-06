Siden februar i fjor har Arctic Securities forsøkt å selge det 55.000 kvadratmeter store bygget på Lysaker i Bærum utenfor Oslo. Nå har Storebrand kjøpt eiendommen hvor forsikringsgiganten har sitt hovedkontor, ifølge en børsmelding fredag.

«Hensikten med transaksjonen er å sikre en langsiktig løsning som er i både aksjonærenes og organisasjonens interesse når dagens leieavtale for hovedkontoret utløper i 2027», heter det i meldingen.

FORLENGER IKKE, KJØPER BYGGET: Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad måtte i løpet av juni gi beskjed om de ville forlenge leiekontrakten på selskapets hovedkontor som utløper i 2027 eller ei. Nå kjøper han eiendommen. FOTO: Lise Eide Risanger

Salgssummen er uviss, og partene er fortsatt i en fase der de holder på med due dilligence og aksjekjøpsavtalen forhandles. Transaksjonen er heller ikke godkjent i styret.

Etter det Finansavisen kjenner til skal kjøpet være gjort på eiendomsverdier mellom 1,7 og 1,75 milliarder kroner. Det betyr at bygget selges for rundt 300 millioner kroner over gjelden i holdingselskapet.

Det jobbes med finansiering, men Finansavisen får opplyst at transaksjonen innebærer begrenset bruk av egenkapital for Storebrand, hvilket innebærer at det er en struktur med betydelig belåning. Det skal ikke være snakk om at Storebrand kjøper gjelden i bygget, men at det tar opp lån og ordner egen finansiering.

Arctics kommunikasjonsansvarlig Sindre Fjærtoft har ingen kommentar foreløpig, og viser til børsmeldingen som er sendt ut.

Jobbet med løsninger

I desember ble det gjort styreendringer i aksjeselskapene Lysaker Park og Lysaker Park Eiendom. Det eksisterende styret har sammen med det nye styret jobbet med ulike alternativer siden den gang, og det endte med at Akershus Eiendom ble engasjert for å gjennomføre en salgsprosess. Den førte imidlertid ikke frem.

Arctic Securities har ifølge et aksjonærbrev datert 8. mai, som Finansavisen har sett, presentert flere alternativer for mulig rekapitalisering av strukturen. Der tas leieavtalen med Storebrand opp, og det beskrives som en uavklart leiesituasjon som vil påvirke den videre prosessen med fremtidig rekapitalisering eller mulig salg.

Fredag fikk aksjonærene på nytt et kort brev fra Arctic Securities hvor det opplyses at eiendommen er solgt og at forvalteren snarest vil komme med mer informasjon.

Verdiras

Finansavisen har skrevet om Storebrand-bygget i en rekke artikler. Det var i 2017 at meglerhuset satte opp et syndikat og kjøpte eiendommen Lysaker Park. Eiendommen ble kjøpt av nettopp Storebrand for 2,2 milliarder kroner, og mye av summen ble gjeldsfinansiert. På grunn av et svært krevende kredittmarked har aksjonærene i eiendommen måttet spytte inn penger og den er blitt lagt ut for salg.