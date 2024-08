Heimstaden skriver i rapporten at markedsdynamikken har endret seg i år. Kjøperne er mer opportunistiske, mens selgere har færre krav om å selge på grunn av lavere finansieringsrisiko.

Heimstaden Bostad (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 2.815 2.556 Driftsresultat 4.016 –5.037 Resultat før skatt 3.135 –9.241 Resultat etter skatt 2.076 –6.765

«Vi har litt høyere eiendomsverdier og fortsetter å selge eiendommer. Vi har solgt for 4 milliarder siden salgsprogrammet ble initiert i 2023. Vi er fortsatt forsiktige optimister for resten av 2024. Rentekuttene antas å gi ytterligere momentum i det kommende kvartalet og bedre eiendomsmarkedet fremover», skriver finansdirektør Christian Fladeland.

Sikret lån

Selskapet hadde ved utgangen av andre kvartal samlet gjeld på 188 milliarder svenske kroner, og gjennomsnittlig rente på porteføljen er 3,02 prosent. I andre kvartal i fjor var snittrenten 2,48 prosent. Inkludert hybridgjeld – en finansieringskilde definert som en kombinasjon av gjeld og egenkapital – er samlet gjeld 200 milliarder kroner.

I starten av august ble det kjent at Heimstaden har sikret et nytt lån på 725 millioner euro, eller rundt 8,5 milliarder norske kroner. Alt annet likt styrket det likviditetsbeholdningen med 200 millioner euro. Ved utgangen av første kvartal hadde Heimstaden 23,63 milliarder svenske kroner i likviditet, noe som dekker forfall for nesten hele 2025.

Kvartalsrapporten viser at i løpet av de neste ett til to årene skal det refinansieres nær 18 milliarder i lån som har rente på bare 2,18 prosent, som gjør at rentebetalingen sannsynligvis går kraftig opp.

Boliger for 330 milliarder

Selskapet eier og forvalter hele 162.960 boliger spredt på ni europeiske land med en samlet markedsverdi på 329,95 milliarder svenske kroner.

Selskapet er størst i Sverige med 47.114 boliger med en verdi på 90,1 milliarder svenske kroner. Deretter følger Tyskland med 29.705 boliger og 80,8 milliarder i verdi. Danmark-porteføljen er verdt 72,3 milliarder, Nederland 29,0 milliarder, Tsjekkia 27,4 milliarder, Norge 17,7 milliarder mens Storbritannia, Polen og Finland ligger rundt 4 milliarder hver.

Selskapet har planer om å selge 20.000 boliger for å redusere gjeldsnivået for å få tilbake kredittratingen trippel B, som påvirker rentenivået selskapet må betale.

Heimstaden Bostad eies av Ivar Tollefsens Heimstaden AB (cirka 35 prosent), og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam.

– Litt bedre enn ventet

– Man kan vel oppsummere med at trykket begynner å lette litt. Resultatet er litt bedre enn jeg hadde ventet, og selskapet leverer på salgsprogrammet – de selger til priser 30 prosent over bokførte verdier, og det er sterkt, sier Axel Tärn, kredittanalytiker i Swedbank, til Finansavisen.

– Likviditeten synes jeg ser bra ut på kort sikt, og selskapet har vært tydelig på at de får finansiering, hvilket ble bekreftet i meldingen 1. august, sier han.