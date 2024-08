Marerittår for Pål G. Gundersen: Tapte 700 millioner kroner

Det brenner hos eiendomsinvestor Pål G. Gundersen og hans Merkantilbygg. Milliardæren har solgt unna eiendom og privat kunst for å styrke egen likviditet de seneste årene, etter at økte renter og en bred nedgang i eiendomsmarkedet har gjort store innhugg i formuen.

Nå foreligger tallene for Merkantilbygg for 2023, og det er dyster lesing for Gundersen. I alt tapte konsernet nær 700 millioner kroner før skatt gjennom fjoråret. Nedskrivingene endte på over 480 millioner kroner.

Konsernet som helhet omsatte for rett under 1,4 milliarder kroner, drøyt 100 millioner opp fra 2022. Kostnadene økte imidlertid langt mer, og endte på 1,64 milliarder kroner. Det ga et driftsresultat på minus en kvart milliard.

Finansresultatet trekker ned ytterligere 440 millioner kroner.

– Den underliggende driften er bra, sier finansdirektør Martin P. Hoff i Merkantilbygg, som må selge eiendom når rentekostnadene øker fra 304 millioner i fjor til rundt 600 millioner i år.

Det er tatt ut et ordinært utbytte på 100 millioner kroner. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

I fjor høst mistet Gundersen signaturretten i Merkantilbygg, da DNB Markets nærmest satte selskapet under administrasjon.

Egenkapitalen stuper

Ved utgangen av året hadde Merkantilbygg en samlet gjeld til kredittinstitusjoner på 7,8 milliarder kroner, ned rundt 400 millioner fra året før. Egenkapitalen falt samtidig fra 794 millioner til bare 103 millioner kroner.

Problemene har oppstått i kjølvannet av høy belåning og et helt annet rentebilde i dag enn tidligere. På kun to år har Merkantilbyggs rentekostnader doblet seg. I fjor økte de med 150 millioner til 460 millioner kroner.

«I løpet av året har det vært jobbet med å styrke balansen og sikre konsernets likviditet», heter det i årsberetningen.

Totalt har selskapet eiendom bokført for 6,78 milliarder kroner.

Dumper eiendom

For å styrke likviditeten har Gundersen solgt unna eiendom i stor fart inn i 2024. I mai ble studentbyen Bjerkebanen Apartments solgt til det amerikanske fondet Heitman for 500 millioner.

I slutten av april skrev Finansavisen at Gundersen hadde solgt en portefølje på ti eiendommer i Stavanger til Laminar Eiendom, som er et datterselskap av Vander Group. Stavanger Aftenblad opplyste i november i fjor at prisantydningen lå på 700 millioner kroner.

Kort tid i forveien ble eiendommer i Skien og utleiegårder på Rodeløkka i Oslo og i sentrum av Porsgrunn lagt ut for salg, og i fjor plukket eiendomsinvestor Edgar Haugen opp tre eiendommer pluss en annen tomt av Gundersen.

Solgte storsamling av Munch

Det er ikke bare utleieeiendom som skal vekk. I juni ble Gundersens private hytte lagt ut for salg på det åpne markedet. Milliardæren ba da om 10 millioner kroner for en påkostet laftehytte i Nordmarka.

Gundersens store samling av kunst fra Edvard Munch, ansett som en av verdens største Munch-samlinger, ble i april solgt til Reitan-familien.

Samlingen besto av 55 grafiske verk med eksemplarer av de fleste av Munchs sentrale motiver innen både litografi og tresnitt. Reell verdi av samlingen var trolig langt høyere enn bokført verdi på 532 millioner.

Gundersen er enn så lenge nummer 47 på listen over Norges 400 rikeste, med en formue på 7 milliarder kroner. Formuen har imidlertid stupt med en fjerdedel fra 2022, og vil trolig falle ytterligere når listen for 2024 offentliggjøres.