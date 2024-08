Gjestekommentar: Stig L. Bech, partner i Advokatfirmaet Haavind

Høye renter og bokostnader har gjort det utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet. Stadig flere utbyggere tilbyr derfor nye og sosiale boligmodeller, som “leie til eie” og “deleie”. Blant annet ser vi at en stor aktør som Obos i perioder selger rundt halvparten av sine enheter i Oslo-regionen som boligkjøpsmodeller.

Stadig flere utbyggere tilbyr derfor nye og sosiale boligmodeller, som “leie til eie” og “deleie”.

Utviklingen skjer raskt, og det har dermed oppstått et behov for en ny, mer tilpasset rettslig regulering. Et problem er at gjeldende lovverk i mindre grad er tilpasset disse modellene. Dette ryddes det nå opp i. De foreslåtte lovendringene innebærer blant annet at det i praksis blir enklere og mer attraktivt for utbyggere å tilby flere boliger med boligkjøpsmodeller.

Hva er nytt? Partner Stig L. Bech i Haavind skriver om nye lovforslag og standardkontrakter for nye boligmodeller. Foto: Eivind Yggeseth

Hvordan fungerer boligkjøpsmodellene?

Målet med alternative boligkjøpsmodeller er at forbrukere gjennom den fleksibilitet disse finansieringsmodellene gir, skal kunne bli boligeiere over tid.

“Leie til eie”-modellen innebærer at det inngås en leieavtale mellom utbygger og forbruker, ofte med en løpetid på mellom tre og fem år. Samtidig inngås det en avtale om en valgfri rett for forbrukeren til å kjøpe boligen innenfor en viss tidsperiode til en pris fastsatt ved avtaleinngåelsen. En fordel med modellen er at forbrukeren vil dra nytte av boligens eventuelle verdistigning gjennom leieperioden.

Målet med alternative boligkjøpsmodeller er at forbrukere gjennom den fleksibilitet disse finansieringsmodellene gir, skal kunne bli boligeiere over tid.

“Deleie” innebærer at forbrukeren blir sameier med utbyggeren ved å kjøpe en prosentvis andel av boligen, minst 50 prosent eller mer. For den ideelle delen av boligen utbyggeren fortsatt eier, betaler forbrukeren en kompensasjon til utbygger for at utbygger ikke bruker sin rett til å disponere sameiegjenstanden (boligen). Forbrukeren har videre en rett til å kjøpe mer av utbyggerens andel, til vedkommende til slutt eier hele boligen. Modellen gir dermed folk mulighet til gradvis å bli eier av en bolig, etter hvert som de opparbeider seg midler til dette.