Siden Carucel Eiendom har et børsnotert obligasjonslån legger selskapet frem regnskapstall hvert kvartal. Fasit for andre kvartal viste et driftsresultat på 309,4 millioner kroner, mot 33,8 millioner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene i andre kvartal endte på 175,3 millioner kroner, mens i fjor var inntektene på 124,2 millioner kroner. De rene leieinntektene utgjorde 101,9 millioner i kvartalet, tilsvarende en økning på 6,1 prosent.

– Det er en vedvarende sterk etterspørsel på tvers av hele eiendomsporteføljen med så godt som null ledighet. Økte leieinntekter i Oslobukta, indeksregulering av kontraktene og laserfokus på god drift gjør at vi klarer å øke leieinntektene mer enn kostnadene, sier adm. direktør og eier Carl Erik Krefting i Carucel Eiendom.

Selskapet eier og utvikler eiendom primært i Oslo-området, og har en portefølje bestående av større bygårder, handelseiendommer, hele byområder, boligseksjoner og logistikkeiendommer. Sammen med amerikanske Madison eier og leier Carucel Eiendom ut bygulvet i Oslobukta.

Reverserer nedskrivninger

På tampen av fjoråret skrev Carucel ned eiendomsverdiene med nesten en halv milliard kroner. Nå reverseres deler av disse nedskrivningene. En vesentlig del av det høye driftsresultatet i kvartalet skyldes at verdien av eiendomsmassen har blitt skrevet opp med 232 millioner kroner.

– At verditakstene nå er høyere skyldes ikke endringer i yielden, men at eiendommene har blitt mer lønnsomme med høyere leieinntekter og ingen ledighet. Justeringene er et uttrykk for at selskapet nå får betalt for den utviklingsjobben som er lagt ned over lang tid, sier Krefting.