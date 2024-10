– Med 532 rom og 23.700 kvadratmeter utleieareal er hotellet det nest største i den svenske hovedstaden, sier Aspelin Ramm-sjef Ida Aall Gram.

Hotellet driftes av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry.

Kjøperen er eiendomsprivate equity-selskapet Nrep, som sitter på 8 millioner kvadratmeter i åtte land.

Partene vil ikke ut med prislappen.

Mange utviklingsprosjekter

– Vi har en utviklingsportefølje på 150.000 kvadratmeter i Gøteborg, som er det meste vi har hatt. Det skal hovedsakelig brukes til bolig- og kontorprosjekter, og Gøteborg er vårt lokale marked i Sverige. Derfor selger vi ut hotellet i Stockholm for å konsentrere oss om dette markedet, sa Aall Gram til Finansavisen i april.

SVIENDE TAP I FJOR: Aspelin Ramm og Ida Aall Gram og tapte 564 millioner fjor etter store nedskrivninger. foto: Thomas Bjørnflaten

Stortap i fjor

Finansavisen skrev i februar at Aspelin Ramm har solgt tre eiendommer på Tjuvholmen i Oslo sentrum på kort tid.

Den største var eiendommen der Handelsbanken har sitt norske hovedkontor. Prislappen var 844 millioner kroner. I tillegg er et boligkompleks med 38 leiligheter og et parkeringsanlegg samme sted solgt – prisene her er ikke kjent.

I juni kjøpte Tromsø-investoren Roar Dons og hans Pellerin ut Aspelin Ramms 50-prosenteierpost i byens største hotell, The Egde, og ble eneeiere. Salgsprosessen tok ett års tid.

Aspelin Ramm måtte ta store nedskrivninger på 900 millioner i fjor, som sendte resultatet før skatt ned i minus 564 millioner.