Advokater advarte mot Heimstaden

I 2018 hadde Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad behov for mer kapital, og Alecta – et av Sveriges største pensjonsselskaper – hadde på den tiden investert 10 milliarder svenske kroner i selskapet.

I etterkant har selskapet økt til 50 milliarder svenske kroner, det største i selskapets historie i et enkeltselskap, og en investering som har ført til hoderulling og granskning fra det svenske Finanstilsynet.

Røde flagg borte

En undersøkelse gjort av et advokatselskap hyret inn av Alecta, varslet om flere røde flagg, skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Advarslene gikk først og fremst på at eieravtalen bandt Alecta frem til 2047 uten mulighet for selge seg ut, at Alecta manglet kontroll over investeringen, samt at Ivar Tollefsens innflytelse økte ytterligere.

Advokatfirmaet anbefalte å avstå fra ytterligere investeringer, men i en intern rapport som ble fremlagt investeringsorganet i Alecta, var både de røde flaggene og anbefalingene om å avstå borte.

I stedet sto det at aksjeavtalen var balansert og «tilfredsstillende for Alectas del».

I løpet av 2019 gikk Alecta inn med 21,5 milliarder svenske kroner.

FT-undersøkelser

På tampen av 2023 innledet Riksenheten for korrupsjon og Finansinspektionen undersøkelser av Alectas investeringer i Heimstaden Bostad, med mistanke om korrupsjon og grovt svik mot arbeidsgiver. Ingen siktelse er tatt ut mot enkeltpersoner.

– Min oppfatning er at investeringsprosessen ikke er ivaretatt på et tilfredsstillende måte, sier Alecta-sjef Peder Hasslev, til Dagens Industri.

Han kom inn i stillingen i fjor høst, og sier at det er gjort mange grep for at slikt ikke skal kunne skje igjen.