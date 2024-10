Markedsverdien på eiendomsporteføljen var ved utgangen av tredje kvartal 60,6 milliarder, ned fra 72,0 milliarder året før.

Entra (Mill. kr) 3.kv./24 3.kv./23 Driftsinntekter 770,0 833,0 Driftsresultat 318,0 319,0 Resultat før skatt 156,0 -1.894



Verdiendringene gjør at gjeldsgraden - målt som total gjeld dividert med totalbalansen - synker, og rentedekningsgraden (ICR) steg.

Pr. 30. september 2024 hadde porteføljen en utleiegrad på 94,4 prosent, ned fra 95,6 prosent.

Ikke utbytte neste to år

Av rapporten fremkommer det at Entra ikke deler ut utbytte for første halvdel av 2024, og Nygaard ligger ikke inne med utbytteutbetalinger i hverken 2025 eller 2026. Men han mener at det ikke er veldig mye som skal til for at de kan komme i utbytteposisjon i 2026.

– Selskapet har i dag en kredittrating som ligger hakket over high yield, og det virker som selskapet ønsker ytterligere ett hakk opp på rating. På våre estimater vil de være nære oppgraderingsterritorium i 2026 gitt 0 verdiendringer, men dersom de skulle solgt Stavanger-porteføljen for i underkant av 1,5 milliarder i tillegg til positive verdiendringer på 3 prosent i 2025 og 2026, vil selskapet ligger an til oppgradering i tillegg til å kunne betale ut et utbytte på rundt 1 milliard i 2026, eller 5,50 kroner pr. aksje.

– Hvor opptatte er investorene du snakker med av å få utbytte?



– Det er viktig. Da har investorene bedre kontroll på avkastningen de kan forvente.

Tror ikke på vekst

Et annet tema som investorene ser etter, er vekst. I slutten av januar solgte Entra seg helt ut av Trondheim for 6,45 milliarder - et salg adm. direktør Sonja Horn sa til EiendomsWatch at gjorde vondt i hjertet.

– Jeg tror ikke Entra i løpet av neste år vil øke porteføljen gjennom direkte kjøp av kontorporteføljer. De investerer kontantstrømmen fra driften i utviklingsprosjekter de har i dag, så det blir en effekt der, men jeg tror ikke det blir sterk vekst fra direkte oppkjøp. Likevel estimerer vi NAV-økning (verdijustert egenkapital) på 10 prosent i 2025 og 2026 drevet av forvaltningsresultat og verdiøkninger, sier Nygaard.

– Hva sier investorer til lite vekst i eiendomsmassen?



– Vekst er viktig for et eiendomsselskap, og investorer har nå begynt å spørre om vekstpotensialet i Entra, sier han.

Hjemmekontor biter ikke

Markedsdata og Entra erfarer at hjemmekontortrenden har hatt marginal påvirkning på etterspørselen etter kontorarealer. «I kontrast til det som rapporteres fra flere andre land», skriver styret. «Etterspørselen etter kontorer, spesielt i Oslo, forblir sterk».

