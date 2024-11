Renteoppgangen tok knekken på eiendomsselskapet SBB og aksjen kollapset på Stockholm-børsen gjennom 2022 og 2023. Kursnedgangen fra topp til bunn var på rundt 95 prosent.

De seneste månedene har imidlertid aksjonærene blitt vitne til en rekyl, fra under 4 kroner før sommeren til 8 kroner så sent som i slutten av september.

Mandag stuper imidlertid aksjen, med rundt 25 prosent. Årsaken er at den svenske næringslivsavisen «Dagens Industri» i spalten «Ukens aksje» gir selskapet en salgsanbefaling og skriver at eiendomsselskapet har for mye gjeld og at kontantstrømmen har kollapset.

Avisens skribent mener at risikoene er større enn mulighetene i aksjen og omtaler en strid om lånebetingelser med hedgefondet Fir Tree, en rettssak som begynner i januar og som ifølge avisen kan bli et potensielt «nådestøt» for selskapet.

«Når det gjelder tabellen som beskriver beregningsmetodikken i grunnprospektet fra 2021, venter det trolig en formell likvidasjon av SBB, der aksjonærene vil sitte igjen med null», skriver avisen.