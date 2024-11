Verdiene øker for Olav Thon

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00



Olav Thon Eiendomsselskap fikk et resultat før skatt på 502 millioner kroner i tredje kvartal.

For ett år siden endte samme regnestykke med et underskudd på 763 millioner kroner.

Bedringen skyldes utelukkende en markedsbetinget oppskrivning av eiendomsverdiene. Eiendommene ble nemlig vurdert til å være 108 millioner kroner mer verdt, istedenfor en nedgang på 1,3 milliarder – slik situasjonen var for ett år siden.

Olav Thon Eiendomsselskap (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Leieinntekter 946 922 Verdiendringer 108 −1.308 Resultat før skatt 502 −763 Resultat etter skatt 393 −609

Leieinntektene steg riktignok fra 922 millioner kroner til 946 millioner, men denne økningen på 2,6 prosent er lavere enn inflasjonen. Og sett bort fra verdiendringer, falt bruttoresultatet – fra 541 millioner kroner til 518 millioner.

Selskapet selv omtaler utviklingen som «tilfredsstillende».

Moderat salgsvekst

I tråd med den relativt flate utviklingen, holder egenkapitalandelen seg stabil på konservative 51 prosent.

Olav Thon Eiendomsselskap eier helt eller delvis 60 kjøpesentre i Norge og Sverige. Omsetningen her i årets ni første måneder økte med 2,8 prosent til 42,4 milliarder kroner.

Under «Større eiendomsprosjekter» i kvartalsrapporten listes det opp to prosjekter: Kjøpesenteret Amfi Elverum får et tilbygg på 4.500 kvadratmeter, mens Lagunen Storsenter i Bergen utvides med 17.500 kvadratmeter.

I en tidligere versjon av denne artikkelen var leieinntektene oppført til 832 millioner kroner. Dette tallet er netto leieinntekter.