Auksjonshusene gjør ikke salgsjobben gratis. På klassisk auksjon forhandles salæret fra bilde til bilde. La oss si at auksjonshuset tar ti prosent for å selge et Munch-trykk på dette nivået. I så fall beholder det 21.000 kroner. Da får selgeren i dette tilfellet utbetalt 189.000 kroner. Dermed har vedkommende tapt 73.500 kroner på å eie trykket i to år. Da har vi ikke justert for inflasjon eller sett på alternative sikre plasseringer og hva de ville ha generert.

Enda verre før det

Det forholder seg litt annerledes med Munchs arbeider i kunstmarkedet, i hvert fall for grafikken. Den er det nærmeste man kommer såkalt blue chips-kunst i Norge.

Etter det Kapital erfarer, og det auksjonshuset skriver i katalogen, er “Fruktbarhet” et etterspurt motiv. Det skulle tilsi at selgeren var bedre posisjonert enn mange andre i kunstmarkedet. Kapital har hørt at verket var i dårligere teknisk stand enn beskrevet, noe som er alfa & omega for denne typen kunst.

Enda verre gikk det for vedkommende som eide verket før 2022. Ifølge auksjonskatalogen ble det omsatt hos Blomqvist i 2010. I Artprice står det at tilslaget da var 350.000 kroner. Med salær var det snakk om at kjøperen den gang måtte ut med 437.500 kroner. Og så er det bare å gjenta regnestykket for salget i 2022.

Det tilsier at selger i 2022 fikk utbetalt 189.000 kroner fra Christiania Auksjoner, det samme som selgeren nå får fra Blomqvist siden tilslaget var likt som for to år siden. Dermed tapte vedkommende som eide bildet fra 2010 til 2022 248.500 kroner på å eie det, gitt et salgssalær på ti prosent i 2022.

95 prosent faller

I førstehåndsmarkedet er tommelfingerregelen at 95 prosent av all kunst faller i verdi idet man bærer bildet ut av galleriet. Gitt at man treffer på de fem prosentene, som regel unge kunstnere som siden slår igjennom, er det håp for gevinst.

Det samme gjelder for kunst som av en eller annen grunn “plutselig”, eller over tid, blir mer populær i annenhåndsmarkedet. Eller altså blue chips-kunst, men ingen regel uten unntak, som man ser her med Munchs tresnitt “Fruktbarhet”, som ikke ble en fruktbar investering.