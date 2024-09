Fargemettede utstillinger på Tjuvholmen

– Da tar vi turen ned til Tjuvholmen igjen. Til helgen åpner Galleri Haaken en ny utstilling med Dag Thoresens bilder. Den ser ut til å være like stødig og fargemettet som alltid, dog kanskje en anelse lysere og fylt av litt mer optimisme enn jeg forbinder med hans ouevre, sier kunstrådgiver Nina Sørlie i firmaet Kunstkompetanse.

Denne uken tipser hun om to utstillinger.

– Fargemettet, men med et helt annet uttrykk, er det også hos nærmeste nabo Peder Lund. Der åpner de utstillingen “New Paintings” med Terry Winters’ arbeider (se foto under, red. anm.). Galleriet skriver: “Winters has been examining the relationships between modernist abstraction, information systems, and the architecture of the natural world”. Gøy å sammenligne, fint å se! mener kunsthistorikeren.