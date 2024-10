– Det er noe veldig rart ved Torbjørn Rødlands fotografier. Den Los Angeles-baserte norske fotografen åpnet ny utstilling hos Standard (Oslo) i slutten av september. Igjen opplever jeg at alle genrene på utstillingen fremstår som stilleben – portrettene, landskapsskildringene og avbildningen av objekter.

Det er kunsthistoriker Nina Sørlie i Kunstkompetanse som kommer med anbefalingen.

– Til tross for en ubekvem følelse som oppstår i møte med Rødlands motiver, er de alltid veldig estetiske og nydelige, analoge prints. Utstillingen er kalt “Now it sobs, now it sings", også her en ambivalens som vekker nysgjerrigheten, sier kunstrådgiveren.