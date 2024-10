Ikke la deg paralysere av gjeldsproblemer

Stadig flere nordmenn sliter med gjeldsproblemer. Fenomenet reflekteres blant annet i at antallet åpnede konkurser og tvangssalg av eiendom og har økt med henholdsvis 19 og 6 prosent på ett år.

Også forbruksgjelden er på vei oppover. I september økte den samlede usikrede forbruksgjelden med en halv milliard til 150,3 milliarder kroner, ifølge tall fra Gjeldsregisteret.

– Flere utsetter betalingen av kredittkortfakturaene og tar opp forbrukslån. En fersk SIFO-rapport viser at trangere økonomiske tider med økte priser på blant annet strøm og mat fører til at flere tar opp lån, og bruker kreditt for å få endene til å møtes. Kombinert med hyppige rentehevinger er dette bekymringsfullt, og vil sannsynligvis føre til at flere får gjeldsproblemer i tiden som kommer, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret i en kommentar til septembertallene.

Advokat Vidar Sinding forteller at gjeldsproblemer i større grad enn tidligere rammer nye samfunnssjikt.

– Det inkluderer folk med god utdannelse, sikker jobb, relativt høy inntekt og som ikke tidligere har hatt betalingsvansker, forteller Sinding.

For stor gjeldsbyrde

Årsaken til problemene varierer og kan være sammensatt, men ifølge advokaten er stor gjeldsbyrde, høy rente og generelt tøffere økonomiske tider en fellesnevner.

– Mange familier har lenge levd på tålegrensen og såvidt klart å betale regningene, så da skal det lite til før mislighold inntreffer, forklarer han.

– En liten renteøkning eller en uforutsett utgift kan være nok.

Dersom mislighold først skjer, og lånet går til inkasso, påløper forsinkelsesrenter og inkassogebyr – noe som gjør det enda mer utfordrende å ajourføre det skyldige beløpet.

– Det blir en snøballeffekt, med stadig stigende gjeld som etter hvert kommer ut av kontroll, sier Sinding.

Ta tyren ved hornene

– Hvilke første steg burde man ta, dersom man ikke klarer å betjene sin gjeld?

– Altfor mange med gjeldsproblemer er passive, mens kreditorene derimot er raske med å sende purring, varsel, oppsigelse og deretter iverksette rettslige skritt for å inndrive eller sikre kravet, svarer advokaten.

– Kanskje gjeldsproblemet er så stort at folk tenker at ingenting nytter, men vanligvis er kreditorene positive til å diskutere løsninger – særlig dersom du er tidlig ute og gjelden ikke har vokst seg for stor.

Sindings råd er straks å ta kontakt med dem du skylder penger, fortelle dem at du har økonomiske problemer og forklare hvorfor.

– Vis dem gjerne budsjettet ditt, foreslå en løsning, og dersom dere oppnår enighet, bør innholdet gjengis i en skriftlig avtale eller bekreftelse, tilføyer han.

SER FLERE GJELDSPROBLEMER: Advokat Vidar Sinding synes at nordmenn som sliter med å betjene gjeld ofte er for passive. Foto: Advokat Vidar Sinding

Hva skal prioriteres?

– Hvordan skal betaling av ulike typer gjeld prioriteres?