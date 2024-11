Det er mye forskning som har konkludert med at rikere mennesker har en tendens til å være lykkeligere. Nå skal forskning ha bevist at rike mennesker faktisk er lykkeligere. Det er en stipendiat fra prestisjetunge University of Pennsylvanias Wharton School som kommer med dette funnet. Det skriver finansnettstedet Money. Matthew Killingsworth heter mannen som er tilknyttet utdannelsesinstitusjonen, en av de få såkalte Ivy League-skolene i USA. Killingsworths nylig publiserte forskning bygger på noen av hans tidligere funn om forholdet mellom inntekt og lykke, og bekrefter den positive sammenhengen mellom penger og livstilfredshet.

Den psykologiske effekten av mer penger er også relativt den samme på tvers av inntektsklassene. Hvis en person som tjener 200.000 dollar i året og en person som tjener 50.000 dollar begge får en lønnsøkning på 20 prosent, vil den relative økningen til deres lykke med stor sannsynlighet være omtrent den samme, ifølge CNBC, som også omtaler forskningen.

“Penger er en av mange variabler i ligningen for lykke, og ingen enkelt variabel dominerer,” sier Killingsworth til CNBC. “Hver person trenger en lykkeportefølje fordi det er rekke forskjellige ting som betyr noe for lykke. Penger ser ut til å ha betydning, og jeg tror kanskje litt mer enn vi tidligere trodde, men det er mange aspekter som ser ut til å ha betydning.” En lykkeportefølje kan inkludere en rekke faktorer, for eksempel hjemmet ditt, relasjonene dine og karrieren din. Killingsworth anbefaler å identifisere et inntektsnivå man kan oppnå uten å ofre for mye.

"Tjen det du kan"

“Hvis karrieren din tilbyr mobilitet oppover, kan det være verdt å tenke på å jobbe et par ekstra timer i uken for til slutt å tjene mye mer,” sier han til CNBC. Den slags avveininger kan være verdt det med tanke på hvor betydelig den høyere lønnen kan påvirke livstilfredsheten din. På den annen side, hvis du forfølger en karriere utelukkende på grunn av dens høye inntektsutsikter, vil sannsynligvis ikke lønnen alene gi deg den lykke du ønsker. “Tjen det du kan og søk deretter lykke i andre aspekter av livet,” oppsummerer Killingsworth og mener at det “da absolutt kommer til å være mulig å leve et virkelig lykkelig liv”. Det skriver CNBC.