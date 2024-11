Ny rekord i auksjonsmarkedet for Petter Olsen-familiens Kittelsen-bilde

Olsen har uttalt på TV at "Kvitebjørn kong Valemon" har vært i familien siden 1914. Kapital kan nå opplyse om at han da snakker om familien i litt større termer, altså ikke sine egne foreldre. I en utstillingskatalog fra 1964, katalog nummer 537, står det oppført at verket tilhørte en Annie Talén. Hennes pikenavn var Olsen. Hun levde fra 1885 til 1964 og var datter av Thomas Fredrik Olsen d.e. (1857–1933). Han var Petter Olsens farfar. Det vil si at Annie Talén var Petter Olsens tante, slik Kapital har oppfattet det, via slektsoppføringer i Store norske leiksikon. Vi vet ikke hvem som eide bildet fra tanten gikk bort i 1964 og frem til Petter kjøpte det i 1990.

Gikk til budgiver i salen nå

Tilbake til 2024: I salen i Gamle Logen var det mange kjente fjes, både samlere og profiler fra bransjen. Hele åtte personer var hyret inn for å ta i mot bud over telefon.

I forkant av auksjonen har det ikke vært kjent hva vurderingen på Kittelsen-bildet var, utover at man har håpet på ny, norsk rekord. Spekulasjonene og veddemålene har ikke uteblitt. Kapital har hørt alt fra usolgt til 26 millioner kroner.

Auksjonarius Hans Richard Elgheim startet utropet på det berømte Kittelsen-bildet på 15 millioner kroner. Etter en intens budkamp endte prisen på 36 millioner kroner. Tilslaget gikk til slutt til en budgiver i salen.

Tidenes kunstsnakkis: Theodor Kittelsens "Kvitebjørn kong Valemon", 1912 og med målene 65x48 cm. Foto: Grev Wedels Plass Auksjoner

Samme budgiver som i 2020

Rekorden i det norske auksjonsmarkedet tilhørte fra før også et verk av nettopp Kittelsen. Det var i 2020 at “Andersnatten” ble klubbet for 14 millioner kroner hos konkurrenten Blomqvist. Inkludert omkostninger måtte kjøper da ut med 17,5 millioner kroner. Kapital vet hvem som satt med spaden i hånden hos Blomqvist. Da kjøpte vedkommende, en samler, bildet på vegne av noen andre. Det var samme person som fikk tilslaget på Kittelsen-bildet "Kvitebjørn kong Valemon" i Gamle Logen nå. Vi vet ikke hvem han kjøpte bildet til denne gangen.

Sveaas slo Olsen

I 2018 satte et annet Kittelsen-bilde rekord, “Guldhornet” som gikk for 12,8 millioner kroner. Kapital kunne da avsløre at milliardær og kunstsamler Christen Sveaas vant budrunden – og at den var mot nettopp Petter Olsen. Det året var Olsen god for 2,4 milliarder kroner i Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Nå er han altså slått personlig konkurs, men har likevel adresse på Gimletoppen, også kjent på milliardærhøyden, på beste Frogner.