Leiligheten i Frankrike har jeg hatt siden 85 eller 86. Stilen er ikke Provence-koselig. Stilen er den samme som her. Nå skal jeg finne meg en enklere leilighet. Den ligger oppå en bakke mellom Juans-les-Pins og Antibes. Formen er ikke lenger hva den var. Jeg har en takterrasse på 250 kvadratmeter som jeg absolutt ikke har bruk for. I Frankrike betaler man eiendomsskatt på bruttoarealet, også det som er ute. Den har blitt veldig dyr i drift. Jeg skal snart ned dit. Jeg hater vinteren i Norge. Jeg er aldri i Frankrike om sommeren. Da er det for varmt og for mange mennesker og kjente folk som spør hva jeg skal om kveldene. Jeg har noen få venner der nede, Gro Nesjar, som er datteren til kunstnerne Carl Nesjar og Inger Sitter, og mannen hennes, og arkitekten Kristin Jarmund.