Det siste året har det vært store diskusjoner om markedet for Bjarne Melgaards kunst. Noe tilsvarende var det for arbeidene og kunstnerskapet til Hariton Pushwagner (1940–2018) i flere år. Kunsten hans solgte som hakka møkk. Men kritiske røster mente at prisene var altfor høye, og at teknikken han brukte på slutten, Digital Graphic Artwork (D.G.A.), nærmest kunne sammenlignes med en kopimaskin. Kapital har tidligere skrevet at eldre verker av “Push” både har vært og fremdeles kan være gode investeringsobjekter, men at man skal passe seg for mye av det som ble laget etter de siste tiårene.