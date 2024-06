Fra og med søndag er Frankrikes president, Emmanuel Macron, på et tredagers statsbesøk i Tyskland for å feire 75-årsjubileet til den tyske grunnloven.

Under statsbesøket vil den franske presidenten sammen med den tyske kansleren, Olaf Scholz, blant annet diskutere opprettelsen av et felles europeisk anti-missilskjold, og formingen av en kapitalmarkedsunion innad i EU.

Målet med å opprette en kapitalmarkedsunion i EU (CMU), er å skape et indre kapitalmarked som gir fri flyt av investeringer og kapital over hele Europa. Et felles europeisk kapitalmarked vil kunne gi forbrukere, selskaper og investorer økt tilgang på kapital og skape rom for flere investeringsmuligheter, argumenterer tilhengerne av den for.

Peker på amerikansk kapitalisme

«Jeg har inngått en allianse med den franske presidenten for å forsøke å oppnå dette,» sa Scholz i Berlin under et folkemøte, søndag.

«Vi trenger endelig en fungerende kapitalmarkedsunion.», sa kansleren, rapporterer Bloomberg.



Både Scholz og Macron har tidligere uttalt at et felles kapitalmarked i EU vil være et viktig instrument for å kunne skape jobber og økonomisk vekst.

«Amerikansk kapitalisme er mye mer levende og i stand til å finansiere nye selskaper selv om de går med tap,» la han til.

I EU er det derimot vanskelig å finansiere oppstartsbedrifter «fordi vi akkurat nå har 27 avgrensede kapitalmarkeder.», uttalte den tyske kansleren.