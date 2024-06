Det hvite hus vil tillate Ukraina å bruke USA-produserte våpen til å angripe militære mål i Russland, skriver New York Times.

Beslutningen representerer et skifte fra USAs tidligere holdning, og kommer etter flere ukers samtaler med Ukraina etter at Russland innledet et større angrep på landets nest største by Kharkiv.

– Handle i selvforsvar

Tjenestepersoner i Det hvite hus bedyrer overfor avisen likevel at skiftet kun strekker seg til det de kaller «handlinger i selvforsvar» for å kunne beskytte byen.

Uttalelser tidligere i uken tydet på at USA, som så langt har gått imot at Ukraina kan bruke deres våpen mot mål inne i Russland, har vært på gli.

– Hele veien har vi gjort nødvendige tilpasninger og justeringer, og det er akkurat det vi kommer til å gjøre fremover, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse i Moldova onsdag, ifølge DPA.

Norge sluttet seg til

Torsdag ble det kjent at Norge slutter seg til Natos standpunkt om at Ukraina kan bruke våpen fra Vesten på russisk jord.

– Vi mener også at Ukraina har en krystallklar folkerettslig anledning til å angripe Russland inne i Russland som en del av sitt forsvar for sitt territorium, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK torsdag.

– Ukraina kan bruke våpen de har fått fra vestlige land mot militære mål som er relevante for krigføringen i Ukraina. Ellers påfører vi Ukraina en avgrensing som gjør det vanskeligere å vinne, la han til.