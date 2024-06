Joe Biden taper dyrebare velgere

President Joe Biden mister oppslutning fra en velgergruppe som utgjorde nærmest 60 prosent av velgerne ved forrige presidentvalg ifølge en ny meningsmåling fra Reuters/Ipsos, melder DN. Flere amerikanere uten høyere utdanning ønsker ikke lengre å stemme på demokratene. Denne gruppen utgjør store grupper med velgere av svarte, unge, kvinner med latinamerikansk bakgrunn og kvinner i forstedene.

Det er ikke bare hos de høyt utdannede at Bidens popularitet avtar. Presidentens oppslutning for velgere med mellomlang utdanning har falt med 10 prosentpoeng siden forrige presidentvalg i 2020.

Presidentkandidat for republikanerne Donald Trump ble nylig funnet skyldig i 34 tiltalepunkter i en hysjpengesak på torsdag. Før hendelsen viste meningsmålingene en jevn konkurranse mellom Biden og Trump. Etter rettsavgjørelsen ble 10 prosent av republikanske velgere mer usikre på hvem de skulle stemme på, ifølge en undersøkelse fra Reuters/Ipsos. Den samme undersøkelsen viser at Biden nå har fått et lite forsprang på to prosentpoeng.