Økonomisk vekst er ikke en fiende

Mens tradisjonell økonomisk vekst har brakt stor materiell velstand, har det også ført til miljøskader, kulturelle tap og økende ulikhet. Dette har ført til at noen hevder at vekst må stoppes for å redde miljøet. «Degrowth-bevegelsen» mener at vi bør redusere eller stoppe veksten for å forhindre ytterligere skade. Men dette argumentet, som vil gi oss en økonomisk tilbakegang, bygger på en misforståelse av hvordan vekst fungerer.

I stedet for å stoppe veksten, argumenterer Oxford-professor Daniel Susskind i boken «Growth: a Reckoning» (2024) for at vi bør arbeide for en bærekraftig og inkluderende vekst. Fra Susskind kan vi se tre tiltak som kan sikre oss en bærekraftig økonomisk vekst.

For det første bør lovgivere og ledere arbeide for å sikre at immaterielle rettigheter er utformet på en måte som fremmer bred innovasjon. Dette innebærer å sikre at ideer og oppfinnelser er tilgjengelige og kan brukes til å stimulere til videreutvikling og deling uten å bli unødvendig begrenset av eksisterende lover og regler.

For det andre bør regjeringen og næringslivet øke investeringene betydelig i forskning og utvikling. Dette kan inkludere skatteincentiver for selskaper som investerer i ny teknologi og innovasjon, samt å øke offentlige midler til forskningsinstitusjoner og universiteter.

For det tredje må flere oppmuntres til å delta i sektorer som driver innovasjon. Dette kan gjøres ved å forbedre utdanningssystemet, tilby flere stipend og støtteordninger for studenter innen teknologiske og vitenskapelige fag, og skape flere muligheter for etter- og videreutdanning.

Økonomisk vekst er ikke fienden, men snarere en nødvendig komponent for å drive menneskelig fremgang og løse de store utfordringene vi står overfor.

Tor W. Andreassen

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Fernanda Winger Eggen

Fagleder for analyse i Abelia