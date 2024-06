Regjeringen utsetter klimameldingen til neste år

– At vi årlig justerer planen for å nå klimamålene gjennom Grønn bok, er nettopp for å sørge for at vi er på rett kurs. I tillegg vil vi som sagt legge fram en melding for perioden etter 2030 våren neste år, skriver statssekretær Sigrun Aasland (Ap) i Klima- og miljødepartementet i en epost til E24.

Det er synd at klimameldingen utsettes, mener Venstre-nestleder og tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn. De hadde ventet at meldingen skulle legges fram i løpet av 2024.

– Utsettelsen er en tapt sjanse til å få klimapolitikken på rett kurs i god tid før valget, mener han.

Klimapolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, går kraftigere til verks:

– Regjeringen har null troverdighet i klimapolitikken. De skjerper klimamålet uten å levere klimatiltak. De lanserer egne nye klimaløfter uten å ha fornybar kraft eller handlekraft til å nå dem. Og nå bryter de med Stortingets vedtak om å legge fram en klimaplan. Regjeringen har knapt lagt fram et eneste nytt klimatiltak for Stortinget, sier hun til NTB.

MDG er også misfornøyde med utsettelsen og mener dette er typisk norsk klimapolitikk.

– Jeg blir matt. Dagens klimapolitikk er dypt uansvarlig, planløs og urettferdig. Vi vet hva som trengs for å kutte utslipp og bremse klimaendringene. Selv om de utsetter stortingsmeldingen, må de nå straks begynne å gjennomføre tiltak som monner, og det må følge med penger, sier MDGs Une Bastholm til NTB.