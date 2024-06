NFP vil vrake den sittende presidentens pensjonsreform, forbedre lønninger og velferdsgoder i offentlig sektor, øke minstelønnen 14 prosent og fryse priser på energi og essensielle matvarer. Alliansen vil finansiere dette ved å gjeninnføre formuesskatt, vrake mange skattefordeler for de velstående og høyne inntektsskatten for de høyest lønte.

– Pest eller kolera

Denne planen får fransk næringsliv til å grøsse. Én toppleder beskriver det kommende nyvalget som et «valg mellom pest eller kolera», og får følge av en ifølge Financial Times «høyprofilert industribygger.»

– Venstresidens økonomiske program er helt uakseptabelt, og vil bety at Frankrike forlater det kapitalistiske systemet. Bardella kan virke beroligende, men ytre høyre representerer en trussel mot demokratiet, ikke bare økonomien, sier sistnevnte.

Industribyggeren viser til 28-årige Jordan Bardella, ifølge avisen «Le Pens løytnant» og mannen som ventes å bli statsminister om RN vinner flertallet i nyvalget. Bardella skal ha møtt næringslivsledere i lukkede møter de siste månedene, og har også møtt på industrikonferanser som Paris Air Show.

– Lobbyister, investorer og selskaper er ivrige etter å forstå våre planer. Vi har fortalt dem at vi vil følge linjen for budsjettunderskudd og presentere en troverdig plan. Markedene vil være strenge mot oss, så vi har egentlig ikke noe alternativ, uttaler Jean-Philippe Tanguy, økonomipolitiker og representant for RN i nasjonalforsamlingen.

Venstre tar innpå

En meningsmåling Ifop (Institut français d’opinion publique) har utført for den franske nyhetskanalen La Chaîne Info (LCI) viste ifølge Bloomberg mandag at RN ligger an til 33 prosent oppslutning i første runde av nyvalget, mot 28 prosent for venstrealliansen NFP.

Dermed gikk RN tilbake to prosentpoeng fra en tidligere måling, mens NFP gikk frem to prosentpoeng.

President Emmanuel Macrons Renessanse-parti ligger nede på tredje plass med 18 prosent oppslutning.