Russlands president Vladimir Putin besøker tirsdag Nord-Korea for første gang på 24 år, og Vesten følger bekymret med på eventuelle tegn til et tettere militært samarbeid mellom de to atommaktene.

Talsperson Matthew Miller for USAs utenriksdepartement gjentok mandag påstanden om at Putin er ute etter å skaffe mer våpen – og at Nord-Korea skal ha levert «dusinvis av ballistiske missiler og over 11.000 containere med ammunisjon til Russland» for bruk i Ukraina.

– Putin er blitt utrolig desperat de siste månedene, og søker Iran og Nord-Korea for å kompensere for tapt utstyr i Ukraina. Jeg er ganske sikker på at det er det han holder på med, sa Miller ifølge Reuters.

Analytiker advarer USA

Geopolitiske analytikere i konsulentselskapet Teneo har ifølge CNBC notert seg det samme – i likhet med Center for Strategic and International Studies (CSIS).

«Dette tettere forholdet mellom Russland og Nord-Korea, som er dypt forankret i historien og revitalisert av Ukraina-krigen, undergraver sikkerheten i Europa, Asia og USA. Det militære samarbeidet mellom de to landene utgjør en trussel uten sidestykke. Krigene i Ukraina og Gaza får mest oppmerksomhet, men det å forsømme dette problemet utgjør en fare for den amerikanske administrasjonen», skrev Asia-direktør og Korea-styreleder Victor Cha i CSIS i en analyse mandag.

– Mat, bensin og penger

Cha, som har en fortid som direktør for Asia-politikk i USAs nasjonale sikkerhetsråd, advarer om at Nord-Koreas leder Kim Jong Un «trolig vil fortsette å forsyne russiske våpenlagre over ubestemt tid».

CSIS-toppen er ifølge nettstedet spesielt bekymret over hva Putin vil gi i retur, og peker på mat, drivstoff, finansiell støtte og militærteknologi som det mest sannsynlige.

«Kim ønsker avansert telemetri, teknologi for atomubåter, militære satellitter og avansert teknologi for interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). Kim har også uttrykt tilfredshet med sine atomubåtplaner, noe som er et veldig dårlig tegn. Denne delen av forholdet destabiliserer ikke bare sikkerheten på halvøya og i Asia, men øker også den direkte trusselen Nord-Korea utgjør mot USA», skriver han videre.

– Strategisk samarbeid

Russiske tjenestepersoner har signalisert at et partnerskap om strategisk samarbeid kan bli inngått mens Putin er i Pyongyang, men uten å gi ytterligere detaljer. Hva et sånt samarbeid vil omfatte er uklart, men i forkant av turen trakk den russiske presidenten frem mottiltak mot vestlige sanksjoner og opprettelse av uavhengige betalingssystemer.

– Vi er klare til å samarbeide tett for å bringe mer demokrati og stabilitet til internasjonale relasjoner. For å gjøre det vil vi utvikle alternative handels- og oppgjørsmekanismer som ikke kontrolleres av Vesten, motarbeide illegitime ensidige restriksjoner og danne grunnlaget for likeverdig og udelelig sikkerhet i Eurasia, sa Putin ifølge CNBC til det nord-koreanske statlige nyhetsbyrået Rodong Sinmun i en artikkel publisert på Kremls nettsted.