Historisk donasjon til Trump dagen etter domfellelse

Financial Times skriver at milliardærarving Timothy Mellon donerte 50 millioner dollar, tilsvarende 528 millioner norske kroner til en av Trumps supportergrupper, Make America Great Again. Dette skjedde dagen etter at Trump ble funnet skyldig i hysjpengesaken.

Donerer over en milliard til valgkampanjen

Mellon har totalt donert 100 millioner dollar - tilsvarende over en milliard norske kroner til årets valgkampanje. Den siste donasjonen på 50 millioner dollar regnes som en av de største enkeltstående valgdonasjonene i historien. Han har nå donert totalt 75 millioner dollar, tilsvarende 792 millioner norske kroner til supportergruppen Make America Great Again.

Betaler store summer for å forhindre gjenvalg av Biden

Presidentkandidat Robert F Kennedy Jr. har også mottatt støtte fra milliardærarvingen, som tidligere har donert 25 millioner dollar til en av Kennedys supportergrupper. Mellon er med det den største donoren til begge supportergruppene.

Demokratene omtaler hans støtte til de to ulike partiene som et forsøk på å undergrave Biden i det kommende valget.

Store donasjoner gir ny giv til Trumps valgkampanje

Donasjonene forventes å utgjøre en stor forskjell for Trumps valgkampanje fremover. Trump har ligget bakpå med kampanjefinansieringen, og store beløp har gått til de pågående rettssakene.

Få dager etter Mellons nyeste bidrag kunngjorde supportergruppen at de skal bruke 100 millioner dollar på Labour Day. De er også i gang med å kjøpe reklamer som skal gå på TV på den amerikanske nasjonaldagen 4. juli, til en sum av 30 millioner dollar.

Den amerikanske medieorganisasjonen Politico har tidligere skrevet at casinomilliardær Miriam Adelson planlegger å donere en større sum til supportergruppen Preserve America. Tilbake i 2020 var hun med på å finansiere oppstarten av supportergruppen Preserve America med 90 millioner dollar, tilsvarende 950 millioner norske kroner.

Det er ikke kjent hvor mye Adelson vil bidra med i år, men en kilde med tilknytning til gruppen forventer at de vil bruke mer penger enn ved forrige valg.