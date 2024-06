EU-valget tidligere denne måneden sendte sjokkbølger gjennom Europa, og spesielt i Frankrike der Marine Le Pens ytre høyre-parti Nasjonal Samling (RN) ble klart størst. President Emmanuel Macron reagerte med å oppløse nasjonalforsamlingen og skrive ut nyvalg.

– Vårt Europa er dødelig, det kan dø, advarte samme mann så sent som i slutten av april.

Mandag skriver Gideon Rachman, ledende utenrikskommentator i Financial Times, at Frankrike kan utløse en ny eurokrise.

– Et finansielt kaos

Rachman påpeker at både RN og ytre venstre-koalisjonen Den nye folkefronten (NFP) før nyvalget har gått ut med løfter om økte offentlige utgifter og skattelettelser, noe et gjeldstynget Frankrike ikke har råd til.

STØRST OPPSLUTNING: RN og Marine Le Pen leder an i meningsmålingene før første omgang av nyvalget i Frankrike. Foto: NTB

«Frankrike er i et finansielt kaos. Statsgjelden er på 110 prosent av BNP og dagens regjering kjørte med et budsjettunderskudd på 5,5 prosent i fjor. Både ytre høyre og ytre venstre har forpliktet seg til stor økning i utgiftene, samt skattekutt som vil inflatere gjelden og underskuddet – samtidig med å bryte EU-regler», skriver han.

Videre trekker Rachman frem at Frankrike mangler mekanismene eksempelvis Storbritannia iverksatte da Truss-regjeringen ble kastet kort tid etter at den truet finanspolitisk stabilitet med massive skattelettelser. I Storbritannia muliggjorde mekanismene ifølge kommentatoren gjenopprettelse av en rasjonell regjering.

Franske risikopremier

En potensielt kriseutløsende faktor er dessuten at Frankrike er et av de 20 landene i euro-samarbeidet, og Rachman spør hva som vil skje hvis risikopremien på franske statsobligasjoner skulle skyte i været.

«EU har nå mekanismer for å gripe inn og intervenere med obligasjonskjøp. Men vil Brussel eller Berlin være villige til å gå med på et slikt tiltak om krisen ble utløst av ikke-finansierte franske utgiftsløfter? Den tyske regjeringen sliter nå med å finne besparelser på milliarder av euro i sitt eget budsjett. Hvorfor skulle den akseptere en redningspakke for et sløsende Frankrike?» fortsetter Rachman.

Det franske nyvalget går over to omganger, 30. juni og 7. juli. RN leder an i meningsmålingene, og ligger ifølge en måling av Elabe publisert i La Tribune Dimanche søndag an til 36 prosents oppslutning i første omgang. NFP ligger på 27 prosent og president Emmanuel Macrons Renessanse-parti på 20 prosent.