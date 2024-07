Trump og Biden møtes til TV-debatt

Trump er tiltalt for forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020 og fremmer fortsatt usanne påstander om at Demokratene stjal seieren fra ham ved hjelp av juks.

Biden antas også å trekke fram den rause valgkampstøtten Trump får fra noen av USAs rikeste, og kommer selv til å forsøke å framstå som en leder på lag med folk flest.

Washington-elite

Trump vil i så fall trolig svare på dette ved å vise til at Biden tilhører den politiske eliten i Washington, støttes av liberale Hollywood-kjendiser og er helt uten forståelse av hva amerikanere flest har å slite med.

Selv hevder den tidligere playboyen og kasinokongen å snakke for grasrota i det amerikanske samfunnet.

Alt tyder også på at Trump vil gi Biden skylden for den høye inflasjonen, selv om den rett nok er mer enn halvert fra 7 prosent i 2021 til dagens 3,3 prosent.

Trump vil ganske sikkert også bruke tid på Bidens innvandringspolitikk og hevde at den er alt for liberal og bidrar til høy kriminalitet i USA.

Ingen vil heller bli overrasket om han stiller spørsmål ved Bidens høye alder og mentale helse, til tross for at han selv er 78 år gammel og dermed bare tre år yngre enn presidenten.

Abort

I hvilken grad utspørrerne vil presse de to kandidatene i kontroversielle spørsmål som abort, gjenstår å se.

Trump sørget som president for at det ble et klart flertall av konservative dommere i USAs høyesterett. Det førte til at amerikanske kvinner mistet sin grunnlovsfestede rett til abort.

Mens Trump tidligere i år understreket viktigheten av at føderale myndigheter beskytter ufødte liv, innså han trolig at han var i utakt med folk flest, også mange i Det republikanske partiet.

To av tre amerikanere mener kvinner skal ha rett til selvbestemt abort, og Trump sier i dag at det må være opp til hver enkelt delstat å ta stilling i spørsmålet.

Biden lover på sin side å gjøre alt han kan for å gjenopprette den grunnlovsfestede retten til abort og kan under debatten komme til å gjøre et poeng av Trumps vingling i dette spørsmålet.

Jevnt løp

Mens meningsmålingene for en tid tilbake gikk i Trumps favør, ligger de to presidentkandidatene nå nesten likt, viser et gjennomsnitt av de siste ukers målinger.

Mens støtten til Biden er på 41 prosent, følger Trump hakk i hæl med 40,6 prosent, ifølge nettstedet fivethirtyeight.

Uavhengige Robert F. Kennedy jr. får 9,6 prosent oppslutning, men han får ikke delta i TV-debatten.

Meningsmålingene viser også at 55 prosent av de spurte er misfornøyd med Bidens innsats som president, men nesten like mange sier at de har et lite positivt syn på Trump.

Utfallet av kveldens TV-debatt kan fort komme til å endre på dette, både på godt og vond.

(NTB)