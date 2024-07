President Joe Bidens valgkamporganisasjon slår hardt tilbake mot alle som mener den sittende presidenten bør trekke seg fra årets valgkamp etter sin svake debattopptreden sist torsdag, melder Bloomberg.

Etter det nyhetsbyrået karakteriserer som overfladiske erkjennelser av at debatten gikk dårlig, insisterer talspersoner for Biden-kampanjen på at den negative effekten er overdrevet, og at de som spekulerer i å erstatte Biden skader partiet og skaper kaos og intern strid.

Bekymringene brer seg

Alle som har antydet at presidenten påførte seg selv et banesår i den omtalte debatten karakteriseres som «sengevætere» i utakt med vanlige amerikanere – men ledende kongressmedlemmer for Demokratene slår ring om presidenten og hevder det fortsatt er mulig å vinne over eks-president Donald Trump.

VIL HA BIDEN UT: Tidligere hedgefondforvalter og stor, demokratisk sponsor Whitney Tilson. Foto: NTB

Likevel synes bekymringene rundt Bidens kandidatur å bre seg. I en meningsmåling gjort av CBS News i etterkant av torsdagens debatt mente bare 28 prosent av velgerne at Biden burde stille som presidentkandidat, inklusive bare 54 prosent av de demokratiske velgerne. Omkring 72 prosent mener at Biden ikke har den nødvendige mentale og kognitive helsen til å fungere som president.

Demokratenes innflytelsesrike representant Jamie Raskin fra Maryland hevder overfor MSNBC at «veldig ærlige, seriøse og grundige samtaler pågår på alle nivåer i vårt parti» om veien videre.

– Enstemmige sponsorer

Ifølge Bloomberg har tidligere hedgefondforvalter Whitney Tilson, en av Demokratenes største sponsorer, sendt e-post til flere ledende kongressmedlemmer med oppfordring om å overtale kampanjeapparatet til å sette Biden i «situasjoner uten manus» hvor han besvarer «rettferdige, men tøffe spørsmål» for å bevise at han ikke er «i en moderat til avansert tilstand av kognitivt forfall.»

Tilson hevder store, demokratiske sponsorer er enstemmige.

– Hver eneste person jeg har møtt og snakket med, inklusive en rekke milliardærer og noen av de største sponsorene, er helt enige med meg i at Biden må gå, sier han.

Samtidig har redaksjonen i Atlanta Journal-Constitution , den største avisen i vippestaten Georgia, sluttet seg til liberale tungvektere som New Yorker-redaktør David Remnick og redaksjonen i New York Times i å oppfordre Biden til å trekke seg.

– Panikken er unødig

Lederen for Democratic National Committee (DNC), Jaime Harrison, og Bidens kampanjesjef Julie Chavez Rodriguez innkalte lørdag til et hastemøte med bekymrede DNC-medlemmer over hele USA. Flere av dem karakteriserte ifølge Associated Press innkallelsen som villedende, ettersom de mener Bidens kampanje er uvillig eller ute av stand til å håndtere en turbulent valgkamp.

Offisielle tjenestepersoner for Biden karakteriserer derimot panikken som unødig.

Medarbeidere i Biden-kampanjen hevder overfor Bloomberg at omkring 33 millioner dollar – inklusive 26 millioner fra «grasrota» – er samlet inn siden torsdag. Kampanjens styreleder Jen O’Malley Dillon hevder tallene viser at debatten «ikke har gjort noe for å endre det amerikanske folks oppfatning» om valgkampen.