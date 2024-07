Europa har siden president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i februar 2022 distansert seg mer og mer fra Russland. Dette har tvunget russerne til å vende blikket østover.

Finlands president Alexander Stubb mener Russlands avhengighet av Kina har kommet så langt at Beijing kan avslutte Ukraina-krigen hvis det kinesiske regimet vil.

– Russland er så avhengig av Kina akkurat nå. Én telefon fra president Xi Jinping vil løse krisen, sier han i et Bloomberg-intervju.

Beijing avviser forslaget

Stubbs utspill gjenspeiler en tiltakende frustrasjon blant Ukrainas allierte over det de oppfatter som Kinas støtte til Russlands krigsinnsats. Anklagene er at Beijing forsyner Kreml med teknologi og komponenter til våpen, og hjelper Putins regime med å omgå internasjonale handelsrestriksjoner.

RUSSLAND-NABO: Finland og president Alexander Stubb. Foto: Bloomberg

– Hvis Xi hadde sagt: «På tide å starte forhandlinger om fred», så ville Russland ha blitt tvunget til det. De ville ikke hatt noe annet valg, fortsetter Stubb.

Men ifølge nyhetsbyrået har Kinas utenriksdepartement avvist forslaget.

– Både Kina og Russland er selvstendige, store land. Kina skapte ikke Ukraina-krisen. Vi vil alltid stå på fredens og dialogens side, og opprettholde kommunikasjon med relevante parter inklusive Russland, og spille en konstruktiv rolle i den politiske løsningen av krisen, sa talskvinne for departementet Mao Ning på en pressekonferanse i Beijing onsdag.

I samtaler denne uken

Tall innhentet av Bloomberg viser at Kina i fjor sto for rundt 28 prosent av Russlands utenrikshandel, opp fra 19 prosent i 2021. I samme periode har EUs andel av handelen falt fra 36 til 17 prosent.

Da Putin besøkte Beijing i mai tok Xi til orde for en internasjonal konferanse der både Russland og Ukraina deltar, i et forsøk på å løse det den kinesiske presidenten kalte «Ukraina-problemet.» Denne uken ventes de to å avholde samtaler i Kazakhstan, hvor de deltar på et Shanghai Cooperation Organization-toppmøte som begynner i hovedstaden Astana onsdag.

Stubb mener Kina vil tjene på å avslutte det han kaller Putins «aggressive kolonikrig» i Ukraina.

– Landet må beskytte det internasjonale regelverket som er tilknyttet territorial integritet og suverenitet. Det er det rette å gjøre. Og det vil også vise lederskap fra Kina, fortsetter han overfor nyhetsbyrået.

1.300 km russisk grense

Med sine over 1.300 kilometer vokter Finland halvparten av NATOs grense mot Russland, og landet som i 1917 vant sin uavhengighet etter 108 år som storfyrstedømme under den russiske tsaren har et anstrengt forhold til sin nabo i øst.

Samtidig påpeker Bloomberg at den finske presidenten rår over 280.000 stridsdyktige soldater og et av de sterkeste artilleriene i Europa.

– Finland er akkurat nå, geopolitisk og geostrategisk, et av Europas viktigste land fordi NATO-grensen mot Russland nettopp har blitt doblet. Mange stoler på oss, sier Stubb.