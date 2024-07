Trassig Biden klarte ikke å kneble kritikerne

Flere analytikere understreker også det underlige i at presidenten ikke selv skal ha sett på debatten som har fått så massiv kritikk.

The New York Times konstaterer at flere av Bidens svar til Stephanopoulos verken er overbevisende eller spesielt sammenhengende. Ved flere tilfeller stoppet Biden opp i flere sekunder og så ut som han lette etter ord, skriver avisa i en analyse.

The New York Times oppfordret nylig på lederplass Biden til å trekke seg som kandidat.

På spørsmål fra Stephanopoulos om hvordan han eventuelt kan la seg overtale til å gi seg, lo Biden og svarte:

– Hvis Herren den allmektige kommer ned og ber meg om det, kommer jeg kanskje til å gjøre det.

– Styrer verden

Også i The Washington Post er det skepsis til Bidens innsats. Avisas spaltist Dana Milbank skriver at presidenten lyttet til Stephanapoulos med «gapende munn», at han mistet tråden og tilsynelatende gikk seg vill i sine egne tanker og resonnementer.

– Det er virkelig et problem. Landet prater om Bidens mentale kapasitet i stedet for trusselen om Trumps retur til makten, skriver Milbank.

Han spår at oppmerksomheten rundt Bidens helse kommer til å føre til at Donald Trump går seirende ut av presidentvalget i november.

På spørsmål om han er villig til å ta en kognitiv test, svarte Biden i intervjuet at hver eneste dag er en slik test for ham.

– Hver dag tar jeg den testen. Alt jeg gjør. Du vet, ikke bare driver jeg valgkamp, jeg styrer verden, sa presidenten.