Pas de problème

Parlamentsvalget i Frankrike endte med at den sosialistiske koalisjonen fikk størst oppslutning, fulgt av president Emmanuel Macrons parti Renaissance og Marine Le Pens Rassemblement National. Ingen av dem har imidlertid et rent flertall i parlamentet, så EUs nest største økonomi kan få en periode der det blir vanskelig å få vedtatt politiske endringer generelt. Paradoksalt var nettopp endringer det de fleste franskmennene ønsket.

Investorene foretrekker imidlertid et status quo uten noen som helst store overraskelser. Ved 16-tiden mandag var Paris-børsen følgelig uendret, mens renten på tiårige franske statsobligasjoner var betydelig ned.

I USA fikk Paramount Global derimot et kursfall på nesten 6 prosent. Mediekonglomeratet har avtalt å slå seg sammen med Skydance Media. Forhandlingene hadde pågått i flere måneder, så søndagens nyhet var langt fra uventet. Også kinokjeden National Amusemens, som i dag er hovedaksjonær i Paramount, blir overtatt av Skydance. Sistnevnte eies av David Ellison, Oracle-gründer Larry Ellisons sønn.

Corning gjorde det langt bedre, med en opptur på 9 prosent. Konsernet, som utvikler og selger teknologirelaterte materialer, tror at omsetningen i andre kvartal oversteg ledelsens tidligere estimat, samt at inntjeningen blir i den øvre delen eller litt over ledelsens prognoseintervall. Dette betyr at både topp- og bunnlinjen blir bedre enn i samme periode året før. Hovedårsaken er høy etterspørsel etter optiske kabler til bruk i kunstig intelligens-systemer.

Dessuten fikk et par amerikanske IT-aksjer en rekyl. Mandag ettermiddag var Super Micro Computer og Intel opp med henholdsvis 5 og 6 prosent. Begge er fremdeles mye ned fra årets foreløpige toppnoteringer.

For Boeing ble oppturen på 3 prosent, selv om flyprodusenten erklærte seg skyldig i kriminell svindel og må betale 243,6 millioner dollar i bøter. På toppen kommer investeringer verdt 455 millioner dollar i internt tilsyn og sikkerhet. Dommen er knyttet til et forlik inngått i 2021, i kjølvannet av flere Boeing-ulykker.