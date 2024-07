I et TV-intervju hos MSNBCs «Morning Joe» mandag morgen, forsvarte Joe Biden sin plass på toppen av den demokratiske valglisten etter at flere partikolleger og donorer har uttrykt bekymring over presidentens kampanje til å bli gjenvalgt i det hvite hus.

«Jeg går ingen steder,» sa Biden i telefonintervjuet. «Jeg tror absolutt at jeg er den beste kandidaten til å slå Donald Trump i 2024», sa han videre.

«Jeg blir så frustrert over elitene i partiet» som ber ham om å trekke seg, utbrøt presidenten, før han fortsatte med å si: «Jeg bryr meg ikke om hva millionærene tenker».

Siden Bidens katastrofale debattopptreden 27. juni, har ulike demokratiske givere uttrykt bekymring om hvorvidt han kan slå tidligere president Donald Trump i november.

«Jeg stiller. Jeg stiller»

Under TV-intervjuet mandag, insisterte Biden at bekymringene fra hans «velstående støttespillere» ikke vil komme til å diktere hans politiske fremtid.

«Jeg vil ha deres støtte, men det er ikke derfor jeg stiller,» sa Biden. «Jeg stiller ikke på grunn av hva de tenker og hva de bryr seg om. Og forresten, du ser ikke en hel haug av dem flokke seg til Trump. Du ser ikke mange administrerende direktører flokke seg til Trump,» sa han videre.

«Jeg stiller. Jeg stiller,» gjentok presidenten videre.

I helgen har flere av de demokratiske giverne, demokratiske politikere og strateger, offentlig gått ut og uttrykt sine tvil om Bidens sjanser til gjenvalg.

Mandagens offensive kommentarer fra Biden kommer som et motsvar til tvilen som fortsetter å gro innad i det demokratiske partiet, der Biden-kampanjen febrilsk forsøker å gjenopprette tilliten til den demokratiske valgkampanjen med Biden i front, skriver CNBC.